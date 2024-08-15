Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Rüya Tabirleri
Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Beyaz, Siyah ve Yavru Kediler Size Mesaj Veriyor Sezgilerinize Güvenin

Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Beyaz, Siyah ve Yavru Kediler Size Mesaj Veriyor Sezgilerinize Güvenin

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 14:05

Rüyalarımızın bize bir şeyler anlatmaya çalıştığını daima hissederiz. Bilinçaltımızın derinlerinde saklı pek çok konu, rüyalarımız sayesinde yeniden su yüzüne çıkar. Bu yüzden insanlık, yüzyıllardır rüyaların ne anlama geldiğini keşfetmeye çalışır. Özellikle de bazı rüyaların gizemi çözülmeye değer. Rüyada kedi görmek de onlardan biri.  Peki rüyada kedi görmek ne demek? Rüyada sarı, kara ya da beyaz kedi görmek farklı anlamlara mı gelir? 

İşte rüya tabircilerine göre kedi görmek ve anlamları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kedi görmek pek çok yorumcuya göre, kişinin çocuk sahibi olacağı şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda rüya sahibinin kadın ve evli olması durumunda, eşler de gündeme gelir. Rüyasında kedi gören kadının, partneri yüzünden birtakım sıkıntılar yaşayacağına, çevresindeki insanlar ile arasının bozulacağına inanılır. 

Kedi figürü tıpkı kahve falında olduğu gibi nankörlük, ara bozma gibi anlamları ifade eder. Rüyada görülen kedi, içinde bulunulan duruma ve olaya göre laubali, samimiyetsiz ve iki yüzlü bir erkeği de temsil eder.

Bazı yorumlarda kedi görmek zinadan meydana gelen ve ıssız bir yol üzerinde bırakılmış bilinmeyen kız çocuğuna işaret eder.

Bazı yorumlarda kedi görmek zinadan meydana gelen ve ıssız bir yol üzerinde bırakılmış bilinmeyen kız çocuğuna işaret eder.

Tabii yorum yapmak için yererli bilgiye sahip olmak da önemli. Zira rüya tabirlerinde görülen canlı ya da nesnenin rengi, sizinle iletişime geçmesi, hareketleri ve hissettirdikleri de önemli. Mesela, beyaz kedi ile kara kedi arasında anlam farklılıkları bulunuyor. 

Gelin, rüyada kedi görmenin anlamlarına biraz daha detaylı inceleyelim! 👇

Rüyada Kedi Saldırması Ne Demek?

Rüyada Kedi Saldırması Ne Demek?

Kedilerin varlıkları her zaman altıncı hislerle bağlantılı olarak görülür. Kediler sezgileri yüksek hayvanlardır. Bu sebeple rüya sahibinin kendisine kedi saldırdığını görmesi; sezgileri konusunda daha dikkatli olması ve onları dinlemesi aynı zamanda kendine daha iyi bakması gerektiği anlamına gelir. 

Eğer rüyanızda kedi bir başkasına saldırıyorsa, iki farklı duruma dikkat etmek gerekir. Kedinin saldırdığı kişiyi tanıyorsanız, onu kötülüklerden korumalısınız. Sezgilerinize güvenin ve ona küçük bir uyarıda bulunun. Fakat bu kişiyi tanımıyorsanız, dikkatli olun! Gizli bir düşman hanenize girmeye çalışıyor olabilir.

Hamile Bir Kadının Rüyasında Kedi Görmesi Ne Demektir?

Hamile Bir Kadının Rüyasında Kedi Görmesi Ne Demektir?

Pek çok yorumcuya göre gebe bir kadının rüyasında kedi görmesi, endişelerin işaretidir. Fazlaca kuruntu ve stres yapıyor olabilirsiniz. Hamilelik anksiyeteleri sizi zorlayabilir. Biraz daha rahat olmak size ve bebeğinize iyi gelecektir. Bu rüyada endişe etmenizi gerektiren bir durum olduğu düşünülmez. 

Çocuk sahibi bir kadın rüyasında kedi görüyorsa, bu kez de çocuğuna karşı fazla zorlayıcı bir tutum sergilediği ve özellikle de eğitim açısından çocuğunu daraltıcı davranışlarda bulunduğu düşünülür. Gereksiz ya da haddinden fazla çaba ile evladınızla ilişkinizi sarsıyor olabilirsiniz.

Rüyada Hasta Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Hasta Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyanızın detayına indiğimizde hasta bir kedi ya da yardım bekleyen zor durumda bir kedi gördüyseniz, bu ciddi hastalıkların göstergesi olabilir. 

Bu durumda uyandığınız anı hatırlayın. Size ne hissettirmişti, üzüntü mü yoksa acıma duygusu mu? Üzüntü hissettiyseniz, sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Acıma duygusu hissettiyseniz, yakınlarınızın başı sağlık sorunları ile dertte olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rüyada Kedi Kovalamak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kedi Kovalamak Ne Anlama Gelir?

Rüya sahibinin rüyasında kedi kovalaması, kendisini sorumlu hissettiği yanlış davranışlar, inançlar ya da fanteziler olarak yorumlanır. Kedi kovalamak, kanıtlanmamış bencil inançları ifade eder. Rüyasında kedi kovalayanların gerçek yaşantılarında başarısız oldukları düşüncesi olduğu şeklinde yorumlanır. Diğer tabirlere göre ise kedi kovalamak para, güç ya da öbür insanlardan daha üstün olma gibi tanrısal inançlara delalet edebilir.

Rüyada Kediye Taş Atmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kediye Taş Atmak Ne Anlama Gelir?

Eğer rüyanda kedi taşladıysanız güzel günler göreceksiniz. Güzel günler ve evlilik yolunda doğru adımlar da sizi bekliyor olabilir. Hayırlı bir kısmet ile yoluna devam edecek ve evliliğin hemen ardından bir de evlat sahibi olacaksınız. Ailenizin büyümesi, kötü günlerin geride kalması için gün saymaya başlayabilirsiniz.

Rüyada Sarı Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Sarı Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen sarı kedi özgürlüğü temsil eder. Rüya sahibi hayatının kontrolünü ele almaya çalışan ve özgürlüğünü arzulayan biridir. Bağlılık fikrinden nefret eden bu kişi çevik ve esnek yapısıyla içinde bulunduğu sorunlu durumlardan çıkmayı çok iyi bilir. 

Rüyada görülen sarı kedi, farklı ve yeni yöntemler öğrenmek veya bir tutumu değiştirmek durumunda kalmaya da delalet eder.

Rüyada Eve Beyaz Kedi Girdiğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Eve Beyaz Kedi Girdiğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüya sahibinin hanesine yeni doğan beyaz kediler görmesi, eve az ama sık aralıklarla para gireceği şeklinde yorumlanır. Benzer bir şekilde rüyasında kedilerin çiftleştiğini gören rüya sahibine bolluk ve bereketin geleceği söylenir. 

Yani genel hatları ile yeni doğmuş beyaz kedi her zaman bereketi ifade eder!

Rüyada Yavru Kedi Görmek Ne Demektir?

Rüyada Yavru Kedi Görmek Ne Demektir?

Rüyada görülen yavru kedi, kişiye yardımcı olacak bir bahçıvan, temizlikçi ya da benzeri biri gibi yorumlanır. Rüya sahibinin işlerini basitleştiren ve gündelik koşuşturması esnasında yetişemiyor olduğu işlere koşacak, eksik kalan durumları tamamlayacak ve arkasını toplayacak birinin varlığına işaret eder. Diğer bir yoruma göre ise rüyayı gören kişinin birinden vefasızlık göreceğini tabir eder.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rüyada Yavru Kedi Sevmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Yavru Kedi Sevmek Ne Anlama Gelir?

Rüyasında yavru kedi seven kişi, kendisiyle barışıktır. Çoğu yorumcuya göre rüyada yavru kedi seven kişi hayata olumlu yönden yaklaşır ve en kötü durumlarda bile her zaman bir umut besleyerek yoluna devam edebilir.

Rüyada Yavru Kedi Beslemek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Yavru Kedi Beslemek Ne Anlama Gelir?

Yavru kedi beslediğini gören rüya sahibi, zamanında yardım etmiş olduğu kişiler tarafından gelecekteki iş yaşantısında parasal anlamda destek göreceği şeklinde yorumlanır. Daha öncesinde yardımcı olduğu bu kişilerin, her durumda maddi desteklerini eksik etmeyecekleri söylenir. Aynı zamanda rüya sahibinin de yardımsever biri olduğu ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Dişi Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Dişi Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen dişi kedi, kişiye aynı anda hem fayda hem de zarar sağlayacak bir duruma işaret eder. Farklı yorumlar değerlendirildiğinde dişi kedi, kötü karaktere sahip bir kadın ile karşı karşıya kalınacağını gösterir.

Rüyada görülen dişi kedi eğer evcilse; bu rüya sahibinin içindeki sıkıntılarını aşacağını ve bunlardan kurtulacağını ifade edebilir. Eğer sokak kedisi ise; çevresinde yer alan bir kişinin kendisine yönelik tutumu sonucu problemli bir durumda yer alabileceğini gösterir.

Rüyadaki evcil dişi kedinin tırmaladığını görmek, yaklaşık bir senelik zaman dilimi içerisinde rüya sahibinin mutluluk ve huzura erişeceğini ve bunun kalıcı olacağını anlatır. Aynı zamanda eve gelecek bereketin işaretçisidir.

Fakat bir diğer yorumcuya göre rüyadaki dişi kedi iki yüzlü ve kurnaz bir kadın olma şeklinde de açıklanabilir.

Rüyada Siyah Kedi Gördüm Ne Demek?

Rüyada Siyah Kedi Gördüm Ne Demek?

Siyah kedi gören rüya sahibinin ise yakın bir zamanda herhangi bir sebepten dolayı, anlatılamayacak kadar sıkıntılı ve huzursuz bir hissiyatla başa çıkmak durumunda kalması beklenir. Siyah kedi gören rüya sahibi, diken üstünde geçireceği bir dönem yaşayacağını anlamalıdır. Rüya sonrasında yaşanılan sorunlardan kurtulmak ve çıkış noktası bulmak adına çaba gösterilmelidir.

Rüyada Beyaz Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Beyaz Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Beyaz kedi görmek, rüya sahibinin çok yakın bir dönemde aile ve iş yaşantısında sorunlu ve sıkıntılı bir döneme gireceğine delalet eder. Rüyasında beyaz kedi gören kişi, azim ve sabır ile bu sorunları aşacaktır. 

Beyaz kedi gören rüya sahibi, sorunlar karşısında sabırlı olması durumunda refaha kolayca kavuşacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rüyada Beyaz Kedi Yavrusu Görmek

Rüyada Beyaz Kedi Yavrusu Görmek

Rüyada görülen beyaz kedi yavrusu, kişinin iş yaşantısındaki kazancının ve iş bolluğuna işaret eder. Fakat bu kişinin zorluklara karşı tedbir de alması gerekir. Bu dönemde yatırım yapmak yerine elinizde nakit bulundurmaya özen gösterin. İhtiyacınız olabilir.

Rüyada Beyaz Kedi Yavrusunu Sevmek Ne Demektir?

Rüyada Beyaz Kedi Yavrusunu Sevmek Ne Demektir?

Rüyasında beyaz kedi seven kimse, yaptığı bazı hatalar sebebiyle yolunda giden işleri kendisinin zora soktuğunu ve bu yüzden sorun yaşadığına işaret eder. Kendi yarattığı sorunların kişiyi sıkıntılı ve üzüntülü bir döneme sokacağını ifade eder. Bir an önce hatalarınızdan ders çıkarmalı ve işleri düzeltmelisiniz. Bu uyarı size kalp sesiniz sayesinde ulaştı!

Rüyada Konuşan Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Konuşan Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüya sahibinin konuşan bir kedi görmesi onun duygusal yönden fantezilere bağlı olduğunu ya da daha fazla objektif olması gerektiğini ifade eder. Aynı zamanda hayatını başka insanlara karşı ifşa etmeye korktuğu bir yalan etrafında yaşandığı da yorumlanır.

Rüyada Kedi Tırmalaması Ne Demek?

Rüyada Kedi Tırmalaması Ne Demek?

Rüya sahibi bir kedinin kendisini tırmaladığını görüyorsa, kendinin ya da çevresindeki diğer insanların mükemmel olduğuna dair kapalı bir inancı taşımaktadır. Fazla hassas ve koruyucu olduğunuz bir yanılsamanın içerisinde buna bağlı bir şekilde yaşadığınızı simgeler. Kanıtlanamayan şeylere agresif bir tutumla dikkat gösterdiğinizi belli eder. Rüya sahibi kendisini tırmalayan kediyi korkutmuştur. Bu da kendisinin mükemmel olmadığını düşünmesi demektir. 

Aynı zamanda rüya sahibinin kedi tırmalaması görmesi dengesizliği ya da yanılgıyı gösterir. Kötü kötü bağlı olduğumuz ve inandığımız imkansız, korkutucu ya da aşırı şeylerin temsilidir. Rüyada görülen kedi tırmalaması, gerçekleşmesi mümkün olmayan fırsatlardan dahi korktuğunuzu gösterir.

Rüyada Kedi Doğurmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kedi Doğurmak Ne Anlama Gelir?

Rüya sahibinin rüyasında kedi doğurması, yanlış varsayımları olduğunu ve bu varsayımlar üzerinden korkular biriktirdiğini gösterir. Kediler, hayatınızda bir şeyin netlik kazanmadığında ve kanıtlanmadığında, umutsuzluğa düştüğünüzü ve korktuğunuzu yansıtır. Rüyada kedi doğuran kimse gerçek hayatında tam anlamıyla umutsuzluk ya da depresiflik içerisindedir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rüyada Kedi Öldürmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kedi Öldürmek Ne Anlama Gelir?

Rüyasında bir kediyi kestiğini ya da öldürdüğünü gören kimsenin korkuları ile yüzleşmesi ya da bir hırsızı alt etmesi gerekecektir. İçten içe yaşadığınız derin korkular ve sorunlar ile yüzleşmek size düşündüğünüzden iyi gelebilir. Ayrıca birilerinin hakkınızı yemesine engel olmanızı, sesinizi daha gür çıkarmanızı da sağlayabilir.

Rüyada Kedi Kurtarmak Ne Demektir?

Rüyada Kedi Kurtarmak Ne Demektir?

Rüyasında kedi kurtardığını gören kimsenin çevresini ihmal ettiği düşünülür. Rüya yorumcularına göre rüya sahibi, çevresiyle ve ailesiyle gerektiği kadar ilgilenmemektedir. 

Öte yandan rüyada zor durumdaki bir kediyi kurtardığını görmek ise evinin güvende olacağını işaret eder. Hane içinde bağlılık ve birliğe önem verin.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
169
84
69
55
51
43
28
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın