Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Beyaz, Siyah ve Yavru Kediler Size Mesaj Veriyor Sezgilerinize Güvenin
Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Beyaz, Siyah ve Yavru Kediler Size Mesaj Veriyor Sezgilerinize Güvenin
Rüyalarımızın bize bir şeyler anlatmaya çalıştığını daima hissederiz. Bilinçaltımızın derinlerinde saklı pek çok konu, rüyalarımız sayesinde yeniden su yüzüne çıkar. Bu yüzden insanlık, yüzyıllardır rüyaların ne anlama geldiğini keşfetmeye çalışır. Özellikle de bazı rüyaların gizemi çözülmeye değer. Rüyada kedi görmek de onlardan biri. Peki rüyada kedi görmek ne demek? Rüyada sarı, kara ya da beyaz kedi görmek farklı anlamlara mı gelir?
İşte rüya tabircilerine göre kedi görmek ve anlamları...
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Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir?
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Bazı yorumlarda kedi görmek zinadan meydana gelen ve ıssız bir yol üzerinde bırakılmış bilinmeyen kız çocuğuna işaret eder.
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