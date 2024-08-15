Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Beyaz, Siyah ve Yavru Kediler Size Mesaj Veriyor Sezgilerinize Güvenin

Rüyada kedi görmek pek çok yorumcuya göre, kişinin çocuk sahibi olacağı şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda rüya sahibinin kadın ve evli olması durumunda, eşler de gündeme gelir. Rüyasında kedi gören kadının, partneri yüzünden birtakım sıkıntılar yaşayacağına, çevresindeki insanlar ile arasının bozulacağına inanılır.

Kedi figürü tıpkı kahve falında olduğu gibi nankörlük, ara bozma gibi anlamları ifade eder. Rüyada görülen kedi, içinde bulunulan duruma ve olaya göre laubali, samimiyetsiz ve iki yüzlü bir erkeği de temsil eder.