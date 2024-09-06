Rüyada Kar Yağdığını Görmek: Eşsiz Kar Taneleri Hanenize Bolluk ve Mutluluk Getirebilir

Rüyalar hakkında pek çok rivayet, araştırma ve yorum bulunmaktadır. Fakat rüyaların gizemi hâlâ tam olarak çözülmemiştir. Bu nedenle rüya tabirleri pek çoğumuz için bir hayli önemlidir. Rüyada gördüğümüz nesnelerin bize ne anlattığını bilmek isteriz. Peki, rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir? Rüyada kar yağdığını görmek iyi midir, yoksa kötü müdür?

İşte, rüyada kar yağdığını görmek ile ilgili en yaygın rüya tabirleri: