Rüyada Sigara İçmek: İradenize Hakim Olun, Nefsle Sınanacaksınız

Uyku esnasında görülen düşlerin ne anlama geldiği yüzyıllardır büyük bir sır olmaya devam ediyor. Bugüne kadar rüyalar hakkındaki yapılan araştırmaların kökleri, milattan önceki yıllara kadar dayanıyor. Eski kültür ve inanışlarda olağanüstü görüler olarak tanımlanan rüyalar, gelecekten mesaj ve uyarılar taşıyor olabilir mi? Hadi bunun için rüya tabirlerini inceleyelim! Peki, rüyada sigara içtiğini görmek neye işarettir? Rüyada sigara içmek iyi midir, yoksa kötü müdür?

İşte rüyada sigara içmek ile ilgili en yaygın rüya tabirleri: