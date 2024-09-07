Rüyada Kavga Ettiğini Görmek: Yüzleştiğiniz Gerçekler ve Sorunlar Karşısında Ne Yapacaksınız?
Rüyada Kavga Ettiğini Görmek: Yüzleştiğiniz Gerçekler ve Sorunlar Karşısında Ne Yapacaksınız?
Hafızanın çalıştığına dair önemli bir kanıt olan rüyalar, uykunun REM evresinde meydana gelir. Rüyaların ne anlama geldiği ise günümüzde hâlâ merak konusu olmaktadır. Tam da bu noktada rüya tabirleri, gördüğümüz sembollerin ve olayların ne anlama geldiğini açıklamamıza yardımcı olur. Peki, rüyada kavga ettiğini görmek neye işarettir? Rüyada kavga ettiğini görmek iyi midir, yoksa kötü müdür?
İşte, rüyada kavga ettiğini görmek ile ilgili en yaygın rüya tabileri
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Rüyada Kavga Ettiğini Görmek Ne Anlama Gelir?
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