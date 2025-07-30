Rusya’da 8.8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Alarmı Verilen Deprem Türkiye’yi Etkiler mi?

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem dünya genelinde yankı uyandırdı. Yaşanan deprem sonrasında başta Japonya, Rusya ve Hawaii olmak üzere birçok bölge için tsunami uyarısı verildi. İlk tsunami dalgaları Rusya’nın Severo-Kurilsk kentine ulaştı ve şehir sular altında kaldı.

Merak edilen konulardan biri de Rusya’da meydana gelen bu büyük deprem Türkiye’deki fay hattını da etkiler mi?