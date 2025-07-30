Rusya’da 8.8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Alarmı Verilen Deprem Türkiye’yi Etkiler mi?
Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/duny...
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem dünya genelinde yankı uyandırdı. Yaşanan deprem sonrasında başta Japonya, Rusya ve Hawaii olmak üzere birçok bölge için tsunami uyarısı verildi. İlk tsunami dalgaları Rusya’nın Severo-Kurilsk kentine ulaştı ve şehir sular altında kaldı.
Merak edilen konulardan biri de Rusya’da meydana gelen bu büyük deprem Türkiye’deki fay hattını da etkiler mi?
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Pasifik Okyanusu’nun kuzeybatısında yer alan Kamçatka, 8.8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı.
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Rusya’da yaşanan bu kuvvetli deprem Türkiye’deki fay hatlarını da etkiler mi?
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin Türkiye'yi nasıl etkileyebileceğini ODA TV’ye açıkladı:
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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