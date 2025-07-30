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Rusya’da 8.8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Alarmı Verilen Deprem Türkiye’yi Etkiler mi?

Rusya’da 8.8 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Alarmı Verilen Deprem Türkiye’yi Etkiler mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2025 - 08:53 Son Güncelleme: 30.07.2025 - 09:48

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem dünya genelinde yankı uyandırdı. Yaşanan deprem sonrasında başta Japonya, Rusya ve Hawaii olmak üzere birçok bölge için tsunami uyarısı verildi. İlk tsunami dalgaları Rusya’nın Severo-Kurilsk kentine ulaştı ve şehir sular altında kaldı.

Merak edilen konulardan biri de Rusya’da meydana gelen bu büyük deprem Türkiye’deki fay hattını da etkiler mi?

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/duny...
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Pasifik Okyanusu’nun kuzeybatısında yer alan Kamçatka, 8.8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı.

Pasifik Okyanusu’nun kuzeybatısında yer alan Kamçatka, 8.8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı.

Türkiye saati ile 04.27’de meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede  6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçı depremler yaşandı. Uzmanlar artçı depremlerin 7 büyüklüğüne ulaşabileceğini de ifade etti. Depremde can kaybı ile ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı. 

Bu büyüklükteki bir deprem, sismik açıdan dünyanın en güçlü yer hareketlerinden biri olarak kabul ediliyor. Deprem, bölge genelinde tsunami alarmına neden olurken, küresel sismoloji çevrelerinde de dikkatle takip ediliyor.

Rusya’da yaşanan bu kuvvetli deprem Türkiye’deki fay hatlarını da etkiler mi?

Rusya’da yaşanan bu kuvvetli deprem Türkiye’deki fay hatlarını da etkiler mi?

Ekol TV’de yer alan habere göre; Depremin ardından gözler, olası küresel etkilerine çevrildi. Türkiye gibi aktif fay hatlarına sahip ülkelerde bu tür depremlerin herhangi bir tetiklenmeye yol açıp açmayacağı merak konusu oldu. 

Ancak jeoloji ve sismoloji uzmanları, Türkiye ile Kamçatka arasında doğrudan bir tektonik bağ olmadığını, dolayısıyla böyle bir ihtimalin bilimsel açıdan zayıf olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre, Türkiye'nin sismik risklerini artıran asıl unsur, ülke içerisindeki aktif fay hatlarının uzun süredir biriktirdiği gerilim. Özellikle Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları üzerinde düzenli aralıklarla meydana gelen depremler, içsel bir riskin sürekli var olduğunu gösteriyor.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin Türkiye'yi nasıl etkileyebileceğini ODA TV’ye açıkladı:

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin Türkiye'yi nasıl etkileyebileceğini ODA TV’ye açıkladı:

'Ha Türkiye bundan payını alır mı? Alır. Tüm Türkiye'nin payı ne kadar olur? %3 olayında bir payı da olur. Yani çünkü bütün levhalar iletişim halindedir. Bütün yer yuvarında. Bu depremlerin kaynağı astonosferdeki çevrim akımlarıdır. Yani yüzer yuvardaki çevrim akımlarıdır.

Buradaki yüzeryuvar kalınlığı, astonosfer kalını yaklaşık 50 km'dir. Yani bütün yer kabuğu o sıvı olan magma'nın üzerinde yüzer ve bu hareketleri yapan yerin kendisidir. Yani basınç ve sıcaklık farklılığından stratosferdeki çevrim akımlarıdır. Bunları kontrol etmek, denetlemek olasılığı yoktur. Türkiye'de Türkiye'de nerelerde deprem hazırlığı içinde olduğunu bilmiyoruz. Ama şu anda Türkiye'de bu depremin etkileri görülürse %52 oranında Kuzey Anadolu kırağı üzerinde efendim %32 oranında, Batı Anadolu kırıkları üzerinde %13 oranında Doğu Anadolu kırıkları üzerinde etkisi görülebilir'

Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem!

Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem!

Konya'nın Ilgın ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde saat 06.40'da 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 15,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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