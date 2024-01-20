Röportajlarında Yaptıkları İtiraflarıyla Hepimizi Şaşkınlık İçerisinde Bırakan 16 Ünlü
Röportajlarında Yaptıkları İtiraflarıyla Hepimizi Şaşkınlık İçerisinde Bırakan 16 Ünlü
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/larryfitzmau...
Ünlüler neler neler yapıyor da bizim çok sonrasında haberimiz oluyor. Yaptıklarının birçoğuysa sır olarak kalıyor. Bugünse, ünlülerin en şaşırtıcı itiraflarına bakacağız.
Sizin de bidliğiniz bir ünlü varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.
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1. Robert Pattison 6 ay boyunca şişme bir yatakta yatmıştı.
2. Nick Cannon, Disneyland'e her yıl 200 bin dolar harcadığını itiraf etti.
3. Gwen Stefani gerçekten Japon olduğuna inanıyor.
4. "Ned's Declassified School Survival Guide" dizisinin bazı oyuncuları, dizi çekilirken ilişki yaşıyorlardı.
5. Millie Bobby Brown, bir falcının kendisine aslında feminist olduğunu söylediği için feminist olmaya karar verdiğini söyledi.
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6. Leonardo DiCaprio, bir zamanlar Gwyneth Paltrow ile birlikte olmaya çalıştı ama reddedildi.
7. Prens Harry, Afganistan'dayken yaklaşık 25 kişiyi öldürdüğünü anı kitabında yazarak dünya ile paylaştı.
8. Jacob Elordi, "Priscilla" filminde Elvis Presley'i canlandırmak için her gün yarım kilo domuz pastırması yedi.
9. Kylie Jenner, kendi şovları olan The Kardashians'da daha sadece 19 yaşındayken göğüslerini yaptırmış olmaktan pişmanlık duyduğunu itiraf etti.
10. John Stamos, "Full House" dizisinden Olsen ikizlerini işten çıkarmıştı.
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11. Hepimizin bildiği Megan Fox, ilk şiir koleksiyonu olan "Pretty Boys Are Poisonous." da aslında bebeğini düşürdüğünden bahseden iki şiir yazmıştı.
12. Michael Cera ve Aubrey Plaza, "Scott Pilgrim vs. the World" filmini çekerken neredeyse evleniyorlardı.
13. Geçtiğimiz günlerde Britney Spears'ın yayınladığı The Woman in Me adlı kitabında aslında önceden hamile olduğunu ama bebeğini aldırttığını itiraf etmişti.
14. Bethany Joy Lenz, 10 yıl boyunca bir tarikatta yer aldı.
15. Geçtiğimiz günlerde yine gündem olan Will Smith ve Jada Pinkett Smith çiftinin aslında yıllardır ayrı olduklarını öğrendik.
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