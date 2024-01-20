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Röportajlarında Yaptıkları İtiraflarıyla Hepimizi Şaşkınlık İçerisinde Bırakan 16 Ünlü

Röportajlarında Yaptıkları İtiraflarıyla Hepimizi Şaşkınlık İçerisinde Bırakan 16 Ünlü

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 16:31

Ünlüler neler neler yapıyor da bizim çok sonrasında haberimiz oluyor. Yaptıklarının birçoğuysa sır olarak kalıyor. Bugünse, ünlülerin en şaşırtıcı itiraflarına bakacağız. 

Sizin de bidliğiniz bir ünlü varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/larryfitzmau...
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1. Robert Pattison 6 ay boyunca şişme bir yatakta yatmıştı.

1. Robert Pattison 6 ay boyunca şişme bir yatakta yatmıştı.

Architectural Digest'e, 'Yaklaşık altı ay boyunca sahip olduğum tek mobilya, aynı zamanda kanepe, yatak ve yemek masası olarak kullanılan bir şişme bottu. Onu çok sevdim ama birçok sırt problemine neden oldu.' diye anlattı.

Milli ünlülerimiz neler demiş buradan bakabilirsiniz:

2. Nick Cannon, Disneyland'e her yıl 200 bin dolar harcadığını itiraf etti.

2. Nick Cannon, Disneyland'e her yıl 200 bin dolar harcadığını itiraf etti.

'Eskisi gibi kolay değil, özellikle de otelde kalıyorsan 12 çocukla gitmek masraflı olabilir,' dedi.

3. Gwen Stefani gerçekten Japon olduğuna inanıyor.

3. Gwen Stefani gerçekten Japon olduğuna inanıyor.

Gwen (Japon olmamasına rağmen) Allure dergisine, daha önceki kültürel sahiplenme suçlamaları hakkında sorulduğunda Japonya'yı ziyaret etmesiyle ilgili olarak şöyle dedi: 'Dedim ki, 'Tanrım, ben Japon'um ve bunu bilmiyordum.' Ben öyleyim, biliyorsunuz.' (Japon değil...)

4. "Ned's Declassified School Survival Guide" dizisinin bazı oyuncuları, dizi çekilirken ilişki yaşıyorlardı.

4. "Ned's Declassified School Survival Guide" dizisinin bazı oyuncuları, dizi çekilirken ilişki yaşıyorlardı.

'Ned's Declassified Podcast Survival Guide' podcastinin bir bölümünde, eski rol arkadaşları Devon Werkheiser ve Lindsey Shaw, genç aktörler olarak yaşadıkları 'yakın ilişkileri' ve cinsel deneyimleri hakkında detaylı bir şekilde konuştular ve hepimizi şok içerisinde bıraktılar.

5. Millie Bobby Brown, bir falcının kendisine aslında feminist olduğunu söylediği için feminist olmaya karar verdiğini söyledi.

5. Millie Bobby Brown, bir falcının kendisine aslında feminist olduğunu söylediği için feminist olmaya karar verdiğini söyledi.

Glamour dergisi, 'Stranger Things' dizisinin oyuncusuyla ilgili bir profilinde, 'Bir feminist olarak uyanışını bir falcıya yaptığı ziyarete borçlu olduğunu, ve falcının ona aslında bir feminist olduğunu söylediğini' belirtti.

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6. Leonardo DiCaprio, bir zamanlar Gwyneth Paltrow ile birlikte olmaya çalıştı ama reddedildi.

6. Leonardo DiCaprio, bir zamanlar Gwyneth Paltrow ile birlikte olmaya çalıştı ama reddedildi.

Gwyneth, 'Call Her Daddy' programında, Leo ile 'asla' öpüşmediğini belirttikten sonra, 'Geçmişte şansını denemişti,' dedi.

7. Prens Harry, Afganistan'dayken yaklaşık 25 kişiyi öldürdüğünü anı kitabında yazarak dünya ile paylaştı.

7. Prens Harry, Afganistan'dayken yaklaşık 25 kişiyi öldürdüğünü anı kitabında yazarak dünya ile paylaştı.

Yaptıklarından gurur duymadığını da ekleyen Harry, kitabında bizlerle hiç duymadığımız bir tarafını paylaşmış oldu.

8. Jacob Elordi, "Priscilla" filminde Elvis Presley'i canlandırmak için her gün yarım kilo domuz pastırması yedi.

8. Jacob Elordi, "Priscilla" filminde Elvis Presley'i canlandırmak için her gün yarım kilo domuz pastırması yedi.

Jacob, Entertainment Weekly için yapılan bir masa başı röportajda, Priscilla, Presley'nin yönetmeni Sofia Coppola'ya Elvis'in 'gerçekten yanmış bacon (domuz pastırması)' sevdiğini söyledikten sonra, Elordi çekimlerden önce “ortalama günde yarım kilo bacon yediğini” açıkladı. 'Çok uzun olduğum için çok fark edilmiyor ama hiç olmadığım kadar kiloluydum,' dedi.

9. Kylie Jenner, kendi şovları olan The Kardashians'da daha sadece 19 yaşındayken göğüslerini yaptırmış olmaktan pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

9. Kylie Jenner, kendi şovları olan The Kardashians'da daha sadece 19 yaşındayken göğüslerini yaptırmış olmaktan pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

Duygusal anlar yaşayan Kylie, gelecekte kızının kendisine karşı daha iyi bir imajı olmasını dilediğini dile getirdi.

10. John Stamos, "Full House" dizisinden Olsen ikizlerini işten çıkarmıştı.

10. John Stamos, "Full House" dizisinden Olsen ikizlerini işten çıkarmıştı.

John, Josh Peck ile Good Guys podcast'inde, Mary-Kate ve Ashley'i bir sahnede sürekli ağladıkları için işten çıkardıktan sonra yaşananları anlatırken, 'Bu iki kızıl saçlı çocuğu getirdiler,' dedi. 'Eminim ki aileleri onları seviyordu ve onları tatlı buluyordu ama onlar gerçekten tatlı değildi.' dedi.

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11. Hepimizin bildiği Megan Fox, ilk şiir koleksiyonu olan "Pretty Boys Are Poisonous." da aslında bebeğini düşürdüğünden bahseden iki şiir yazmıştı.

11. Hepimizin bildiği Megan Fox, ilk şiir koleksiyonu olan "Pretty Boys Are Poisonous." da aslında bebeğini düşürdüğünden bahseden iki şiir yazmıştı.

Magan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly'den olan bebeğini daha sadece 10 haftalıkken nasıl kaybettiğinden şiirlerinde bahsediyordu.

12. Michael Cera ve Aubrey Plaza, "Scott Pilgrim vs. the World" filmini çekerken neredeyse evleniyorlardı.

12. Michael Cera ve Aubrey Plaza, "Scott Pilgrim vs. the World" filmini çekerken neredeyse evleniyorlardı.

Michael, Rolling Stone'a olanları, 'Vegas'tan geçiyorduk ve neredeyse spontane bir şekilde sapma yaparak evleniyorduk. Sanırım fikir hemen boşanmaktı, böylece birbirimize daha 20'li yaşlarımızdan  'eski kocam' ve 'eski karım' diyebilirdik,' diye anlattı.

13. Geçtiğimiz günlerde Britney Spears'ın yayınladığı The Woman in Me adlı kitabında aslında önceden hamile olduğunu ama bebeğini aldırttığını itiraf etmişti.

13. Geçtiğimiz günlerde Britney Spears'ın yayınladığı The Woman in Me adlı kitabında aslında önceden hamile olduğunu ama bebeğini aldırttığını itiraf etmişti.

Justin Timberlake'in baba olmaya hazır olmadığı için söylediklerinin üzerindeki baskısını da bizlerle paylaşmıştı.

14. Bethany Joy Lenz, 10 yıl boyunca bir tarikatta yer aldı.

14. Bethany Joy Lenz, 10 yıl boyunca bir tarikatta yer aldı.

Eski 'One Tree Hill' yıldızı, Drama Queens podcast'inde '10 yıl boyunca bir tarikatta yer aldım,' diyerek deneyimleri hakkında bir kitap yazabileceğini iddia etti. 'Ne kadarını söyleyebileceğimi bilmiyorum çünkü hala insanlar ve yasal şeyler var, bu da zamanlamayı daha karmaşık hale getiriyor.' dedi.

15. Geçtiğimiz günlerde yine gündem olan Will Smith ve Jada Pinkett Smith çiftinin aslında yıllardır ayrı olduklarını öğrendik.

15. Geçtiğimiz günlerde yine gündem olan Will Smith ve Jada Pinkett Smith çiftinin aslında yıllardır ayrı olduklarını öğrendik.

Ayrıca, Jada Pinkett Smith bu süreç boyunca birçok erkekle görüştüğünü de itiraf etti.

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