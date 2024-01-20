Röportajlarında Yaptıkları İtiraflarıyla Hepimizi Şaşkınlık İçerisinde Bırakan 16 Ünlü

Ünlüler neler neler yapıyor da bizim çok sonrasında haberimiz oluyor. Yaptıklarının birçoğuysa sır olarak kalıyor. Bugünse, ünlülerin en şaşırtıcı itiraflarına bakacağız.

Sizin de bidliğiniz bir ünlü varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.