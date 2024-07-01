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Romantik Bir İlişkiye Başlamak İçin Flörtünüzün Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket Romantik Bir İlişkiye Başlamak İçin Flörtünüzün Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğini Söylüyoruz!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 23:01

Her ilişki benzersiz ve birbirinden farklı olsa da henüz bekar olanların flört adaylarını seçerken dikkat etmesi gereken belli noktalar var. Yine sizin kendi hayat görüşlerinize göre bu özellikler değişse bile bütün dünyanın kabul ettiği özellikleri gelin bir inceleyelim! 😅

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1. Aynı delilik oranına sahip olmalı!

Eğlenceli vakitler geçirmek istiyorsan tam da senin kafa yapına uygun bir olmalı. Bu sayede yaptığınız bütün delilikleri sorgulamayacak ve hepsine eşlik edecek.

2. Enerjiniz bütün evreni aydınlatacak kadar olmalı!

Aranızdaki kimyanın uyuşması demek, tıpkı filmlerdeki kadar güzel bir aşk hikayesini yaşamak demektir. Enerjiniz de işte bu noktada çok önemli. Flörtünüz enerjisinin sizi nasıl etkilediğine dikkat edin.

3. Her durumda size olan saygısını asla yitirmemeli!

Sebebi ne olursa olsun işin içine saygısızlık girdiğinde akan sular bile durmalı ve hemen sınırlarınızı çekmelisiniz. Saygı konusunda en ufak kusuru olmayan flörtü baş tacı edebilirsiniz tabii ki...

4. Tensel çekiminizden dolayı ortalık alev almalı!

Duygusal kimyanız kadar tensel uyumunuz da bu noktada önemli olmalı. Eliniz onun eline değdiğinde içinizde bir şeyler kıpırdıyorsa veya karşınızda dururken ona dokunmak istiyorsanız ortalık alev alabilir, aman dikkat...

5. Hevesinizi hiç kaçırmayacak biri olmalı!

Bütün isteklerinizi ve heveslerinizi sorgulamadan sadece eşlik etmek isteyen ve sizinle vakit geçirmek isteyen biri doğru flört adayı diyebiliriz! Rezil olmaktan korkmayan ve sadece sizinle olduğu için mutlu olan biri dünyaları hak ediyor.

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6. Telefonunu masaya ters kapatmamalı!

Güven, flört aşamasındaki en önemli unsur olabilir. Bu yüzden flört aşamasında flörtünüzün attı her adım sizin yeşil veya kırmızı bayrak olmalı. Telefonunu ters kapattıysa kesinlikle gelmesinden korktuğu bir mesaj vardır...

7. Giyim kuşam konusunda kendisine özenmeli!

Siz buluşmalara giderken oldukça özenli olup şıkır şıkır giyiniyorsanız ve karşınızdaki insandan aynı özeni göremiyorsanız, ileride sizi çok üzecek davranışlara dönüşebilir. Basitçe sizi görmeye gelirken yeterince önem göstermemiş de diyebiliriz...

8. Tırnağın kırılsa bile acil durum ilan edebilmeli!

Flörtünüz sorunlarınızı asla basit görmemeli ve çözüm odaklı olmalı. Bu yüzden hangi zor durumda kalırsanız kalın hemen flörtünüze haber verin ve tepkisini ölçün. Bütün gerçekleri ortaya serecek...

9. Gözü senden başkasını görmemeli!

Bu maddede bahsedilen güzellik/yakışıklılık kesinlikle değil. Asıl mesele biriyle flört ederken sonucunun iyi veya kötü olmasını düşünmeden bütün odağını size verebilmesi... Bunu yapabilen kişi zaten çoktan hazırdır.

10. Duygusal anlarınızda sizi anlayabilmeli!

Mutlu anlarınızda yanınızda olması çok normal peki ya siz üzgünken de yanınızda mı? Derdinize ortak olacak, siz konuşmadan sizi anlayabilecek veya anlamaya hazır biri kesinlikle ideal flört özelliklerindendir!

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