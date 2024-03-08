Romantik Bir Buluşma Öncesi Ortaya Çıkan Akne Sorununu Bu Rutinle Hayatınızdan Çıkarın

Cildinizdeki her şeyi temizlemeye yarayan tonik herkesin bakım çantasında olmalı. Ciltteki ölü derileri, makyaj kalıntılarını ve kirleri temizleyen tonik peeling etkisiyle çok işe yarıyor. Ciltteki kalıntıları nazikçe temizlediği için tercih sebebi tonik ile cilt dokusu daha pürüzsüz hale geliyor.

Aydınlık bir görünüm için ihtiyacınız olan tonikle hem daha sağlıklı hem de daha bakımlı bir cilde sahip olacaksınız. Bu tonik ayrıca ciltteki sebum dengesini sağlamaya da yardımcı oluyor.

İçeriğinde %2 Salisilik asit ve %1 glikolik ve laktik asit bulunuyor. Fiddy method'a uygun tonik tüm cilt tipleri için kullanılabiliyor.

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