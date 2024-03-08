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Romantik Bir Buluşma Öncesi Ortaya Çıkan Akne Sorununu Bu Rutinle Hayatınızdan Çıkarın

etiket Romantik Bir Buluşma Öncesi Ortaya Çıkan Akne Sorununu Bu Rutinle Hayatınızdan Çıkarın

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 17:03

Akne sorununu zaman zaman herkes yaşıyor. Bu soruna iyi gelen birçok ürün var. Siz de akne sorununuzla baş edemiyorsanız gelin birlikte buna çözüm olacak ürünlere bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Chamos Cica Purifying Jel Temizleyici

Chamos Cica Purifying Jel Temizleyici

Akne sorunu yaşıyorsanız bu jel temizleyiciyi kullanmanız mümkün. Cildi derinlemesine temizlerken tahriş etmeyen temizleyici gözenekleri tertemiz yapıyor. Ciltteki pH dengesini koruyan ve cilt hasarını önleyen temizleyici bakım rutininize eklemeniz gerekenlerden. Bol köpüğü ile cildinizde kir bırakmayan temizleyici hassas ciltler de dahil olmak üzere her cilde uygun. 

Bu temizleyicinin içeriğinde Centella Asiatica Özü var. Bunun sayesinde cildiniz dış etkenlere karşı çok daha iyi korunuyor. Ana maddeleri ise Centella Asiatica Özü, Allantoin ve Beta Glucan.

Cildinizi temizlemeye yardımcı ürünü almak için tıklayabilirsiniz.

Mjcare Siyah Nokta ve Gözenek Temizleyici Burun Bandı

Mjcare Siyah Nokta ve Gözenek Temizleyici Burun Bandı

5 tane gelen burun bantları aknelere çok iyi geliyor. Burna takılan bantların çekme gücü oldukça kuvvetli. Burun çevresinde sıklıkla siyah nokta sorunu yaşıyorsanız bu bantları kullanabilirsiniz. 

Çektikten sonra banda bütün siyah noktalar, ölü deri ve kirleri toplayan ürün her şeyi mıknatıs gibi çekiyor. Bütün bunları yaparken cildinizi tahriş etmiyor. 

İçeriğindeki Damaks Gülü suyu, hassas ciltleri sakinleştirerek bakım yapıyor. Camellia Sinensis Leaf Extract içeriğinin ise gözenek sıkılaştırma etkisi var.

Burun çevresine özel üretilen bandı almak için tıklayın.

Bibimcos AHA-BHA Facial Toner

Bibimcos AHA-BHA Facial Toner

Cildinizdeki her şeyi temizlemeye yarayan tonik herkesin bakım çantasında olmalı. Ciltteki ölü derileri, makyaj kalıntılarını ve kirleri temizleyen tonik peeling etkisiyle çok işe yarıyor. Ciltteki kalıntıları nazikçe temizlediği için tercih sebebi tonik ile cilt dokusu daha pürüzsüz hale geliyor.

Aydınlık bir görünüm için ihtiyacınız olan tonikle hem daha sağlıklı hem de daha bakımlı bir cilde sahip olacaksınız. Bu tonik ayrıca ciltteki sebum dengesini sağlamaya da yardımcı oluyor.

İçeriğinde %2 Salisilik asit ve %1 glikolik ve laktik asit bulunuyor. Fiddy method'a uygun tonik tüm cilt tipleri için kullanılabiliyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Cildi temizlerken kullanabileceğiniz yağ, siyah nokta ve gözenekler için ideal ürünlerden. Cildi hem dış etkenlerden hem biriken kalıntılardan temizleyen yağ gözenek bakımını en iyi şekilde yapıyor. Gözenek bakımı için kullanabileceğiniz bu ürün ile cildinizi derinlemesine temizleyebileceksiniz. 

Hem siyah hem beyaz noktaları engelleyen temizleme amaçlı yağ, cildi temizleyerek ferahlık hissi de veriyor. Karma ve yağlı ciltler için ideal ürün aynı zamanda tüm cilt tiplerine uygun.

Bu temizleme amaçlı yağın ana maddeleri Jojoba Seed Oil ve Camellia Sinesis Leaf Extract.

Cildi kurutmadan temizleyen yağı satın almak için tıklayın.

Bibimcos Fiddy Method Gözenek Temizleme ve Bakım Seti

Bibimcos Fiddy Method Gözenek Temizleme ve Bakım Seti

3'lü gelen bu bakım seti, gözenek temizliği için ideal. Fiddy Method ile gözenekleri temizlemek kolaylaşıyor. Gözeneklerdeki kir, makyaj kalıntıları, sebum, bakteri, siyah nokta ve ölü derileri hızlı ve etkili şekilde temizleyen methodu uygulayarak cildinize çok iyi bakabilirsiniz.

Adım adım cildinizi temizlemek için bu bakım setini deneyebilirsiniz. İlk olarak sebum ve siyah noktaları eriten bu yöntemde ikinci adım ise sebum ve siyah nokta temizliği. Son adım ise siyah noktaları cilt yüzeyine çıkarma.

Fiddy Method ile tertemiz bir cilde sahip olmak istiyorsanız tıklayın.

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