Roma İmparatorluğu’nun 395’te Doğu ve Batı Olarak İkiye Bölünmesinin Gizemli Hikayesi

Roma İmparatorluğu'nun tarihteki en büyük imparatorluklardan biri olduğunu söylemek neredeyse tüm Avrupa, Afrika ve Asya'nın büyük bir kısmını kapsadığı göz önüne alındığında şaşırtıcı değildir. Ancak bu devasa yapının içinde yaşanan zorluklar sonunda ikiye bölünmesine neden oldu. 395 yılında resmi olarak Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorluğu’na ayrılan Roma aslında uzun bir süredir parçalanmıştı. Peki Roma neden bu şekilde ikiye ayrıldı? İmparatorluğun büyüklüğü mü, içsel çatışmalar mı, yoksa dış tehditler mi? Her biri bu büyük değişimin arkasındaki sebepler olarak öne çıkıyor. Gelin anlatalım.

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