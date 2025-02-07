Roblox Türkiye'siz Çeyrek Verilerini Açıkladı: Şirkette Büyük Bir Düşüş Yaşanıyor

Türkiye'de sansürden nasibini alan bir uygulama da Roblox oldu. Çocukların kullandığı bir uygulama olan Roblox, çocuk istismarı sebebiyle Ağustos ayında kapatılmıştı. Discord ve Roblox'un açılmasına yönelik sorular yöneltilen yetkiler net cevap vermekten kaçınıyor. Roblox da Türkiye'nin dahil olmadığı döneme dair ilk verilerini açıkladı. Veriler Türkiye pazarının yokluğunda şirket adına oldukça kötü.

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