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Roblox Türkiye'siz Çeyrek Verilerini Açıkladı: Şirkette Büyük Bir Düşüş Yaşanıyor

Roblox Türkiye'siz Çeyrek Verilerini Açıkladı: Şirkette Büyük Bir Düşüş Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.02.2025 - 22:57

Türkiye'de sansürden nasibini alan bir uygulama da Roblox oldu. Çocukların kullandığı bir uygulama olan Roblox, çocuk istismarı sebebiyle Ağustos ayında kapatılmıştı. Discord ve Roblox'un açılmasına yönelik sorular yöneltilen yetkiler net cevap vermekten kaçınıyor. Roblox da Türkiye'nin dahil olmadığı döneme dair ilk verilerini açıkladı. Veriler Türkiye pazarının yokluğunda şirket adına oldukça kötü. 

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Roblox'un son çeyrek oyuncu sayısı ve gelirlerine ilişkin verilerin açıklanması büyük yankı uyandırdı. Türkiye'de çocuk istismarı sebebiyle 2024 Ağustos ayında erişime engellenen platform, halen yasaklı olmasına rağmen tartışmaların odağında.

Roblox'un son çeyrek oyuncu sayısı ve gelirlerine ilişkin verilerin açıklanması büyük yankı uyandırdı. Türkiye'de çocuk istismarı sebebiyle 2024 Ağustos ayında erişime engellenen platform, halen yasaklı olmasına rağmen tartışmaların odağında.

Dünya oyun devi Roblox, Türkiye pazarı olmadan oyuncu sayısının yüzde 9.7 azaldığına dair bir rapor yayınladı.

Dünya oyun devi Roblox, Türkiye pazarı olmadan oyuncu sayısının yüzde 9.7 azaldığına dair bir rapor yayınladı.

Roblox'un açıkladığı verilere göre, platformun günlük aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte yüzde 4 düşüşle 85.3 milyona geriledi. Ayrıca, oyuncuların toplam oyun süresi de yüzde 9.7 azalarak 18.7 milyar saate düştü.

Roblox'un açıkladığı verilere göre, platformun günlük aktif kullanıcı sayısı son çeyrekte yüzde 4 düşüşle 85.3 milyona geriledi. Ayrıca, oyuncuların toplam oyun süresi de yüzde 9.7 azalarak 18.7 milyar saate düştü.

Hisselerin de %20 düştüğü gözlendi. Şirketin CFO’su Mike Guthrie basın açıklamasında Türkiye yasağının altını çizerek, “Bu Türkiye’siz ilk çeyrek verileri açıklayışımız” dedi

Hisselerin de %20 düştüğü gözlendi. Şirketin CFO’su Mike Guthrie basın açıklamasında Türkiye yasağının altını çizerek, “Bu Türkiye’siz ilk çeyrek verileri açıklayışımız” dedi

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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