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Resmi Gazetede Yayımlandı: Ekmek ve Simit Fiyatlarına Yeni Düzenleme

Resmi Gazetede Yayımlandı: Ekmek ve Simit Fiyatlarına Yeni Düzenleme

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.03.2024 - 08:27

Ekmek ve simit fiyatlarına yeni bir düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. NTV'nin aktardığına göre, bir şehirdeki emek ve simit fiyatları belirlenirken Bakanlık'tan onay alınması gerekecek.

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Ekmek ve simit fiyatlarına dair yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekmek ve simit fiyatlarına dair yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni karara göre, ekmek ve simit fiyatları il genelinde oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek.

Yeni karara göre, ekmek ve simit fiyatları il genelinde oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek.

Komisyonun üyelerinin ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşması gerekecek.

Bir şehirdeki ekmek ve simit fiyatları, öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulacak.

Bir şehirdeki ekmek ve simit fiyatları, öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulacak.

Bakanlık'tan onay alınmasının ardından, oluşturulan Birlik tarafından onaylanması beklenecek. Ekmek ve simit fiyatları, ancak bu şekilde belirlenebilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni fiyata olumsuz görüş bildirmesi halinde, yeni fiyat talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlık'ın görüşüne sunulacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni fiyata olumsuz görüş bildirmesi halinde, yeni fiyat talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlık'ın görüşüne sunulacak.

Komisyon toplanmaksızın Bakanlık'ın görüşüne sunulan kararın onaylanması halinde, ekmek ve simit fiyatları geçerli olabilecek.

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