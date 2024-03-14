Resmi Gazetede Yayımlandı: Ekmek ve Simit Fiyatlarına Yeni Düzenleme
Resmi Gazetede Yayımlandı: Ekmek ve Simit Fiyatlarına Yeni Düzenleme
Ekmek ve simit fiyatlarına yeni bir düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. NTV'nin aktardığına göre, bir şehirdeki emek ve simit fiyatları belirlenirken Bakanlık'tan onay alınması gerekecek.
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Ekmek ve simit fiyatlarına dair yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni karara göre, ekmek ve simit fiyatları il genelinde oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek.
Bir şehirdeki ekmek ve simit fiyatları, öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulacak.
Ticaret Bakanlığı'nın yeni fiyata olumsuz görüş bildirmesi halinde, yeni fiyat talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlık'ın görüşüne sunulacak.
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