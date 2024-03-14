Resmi Gazetede Yayımlandı: Ekmek ve Simit Fiyatlarına Yeni Düzenleme

Ekmek ve simit fiyatlarına yeni bir düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. NTV'nin aktardığına göre, bir şehirdeki emek ve simit fiyatları belirlenirken Bakanlık'tan onay alınması gerekecek.