Resmi Gazete’de Yer Aldı: Yeni Madeni 5 TL Geliyor

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, yeni madeni 5 lira geliyor. 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun kapsamında çıkartılan yeni 5 liralar kısa sürede piyasada yer almaya başlayacak.