Resmi Gazete’de Yer Aldı: Yeni Madeni 5 TL Geliyor
Resmi Gazete’de Yer Aldı: Yeni Madeni 5 TL Geliyor
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, yeni madeni 5 lira geliyor. 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun kapsamında çıkartılan yeni 5 liralar kısa sürede piyasada yer almaya başlayacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce 5 TL değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.
5 TL'lik yeni madeni paranın ön yüzünde, dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı bulunacak. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken ortada Türkiye Yüzyılı logosu yer alacak. Bunun solunda '5' rakamı, altta 'TÜRK LİRASI' yazısı ve yazının altında basım yılı olacak.
Paranın arka yüzündeyse, Atatürk rölyefi ve çevrede 'TÜRKİYE CUMHURİYETİ' yazısı yer alacak.
Tebliğde 5 TL değerindeki madeni paraların tebliğin yayımlanmasını müteakip tedavüle çıkarılacağı belirtildi.
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Bu enflasyona yüzlük bozuk para lazım bu az gelir be 😏
Bile bile akepe enflasyonu yükseltiyor yoksa ele gecirdikleri evler arsalar nasıl değer kazanacaktı devlet bankalarından lira ile kredi cekip usd aldılar iki... Devamını Gör
Bile bile akepe enflasyonu yükseltiyor yoksa ele gecirdikleri evler arsalar nasıl değer kazanacaktı devlet bankalarından lira ile kredi cekip usd aldılar iki... Devamını Gör