Resmi Gazete’de Yayımlandı: Rötar Yapan Havayolu Şirketleri Yolcuya Tazminat Ödeyecek
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Rötar Yapan Havayolu Şirketleri Yolcuya Tazminat Ödeyecek
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte yaptığı değişiklikle birlikte rötar yapan havayolu şirketleri yolcularına tazminat ödeyecek.
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SHGM’nin Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'in (SHY-YOLCU) 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki değişiklik resmi gazetede yayımlandı.
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Yayımlanan değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, havayolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.
Buna göre, yolculara iç hat uçuşlar için 100 Avro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avro, tazminat tutarı belirlendi.
Söz konusu tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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