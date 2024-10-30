Rekorlara Doymuyor! Altın Tarihi Zirvesini Yineledi
Rekorlara Doymuyor! Altın Tarihi Zirvesini Yineledi
Altın rekorlara doymuyor. Gram altın güne 3 bin 65 TL’den başlayarak rekor tazeledi. Uzmanlar yeni alım yapacaklara uyarılarda bulundu.
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Altın güne rekorunu tazeleyerek başladı. Yaklaşan ABD Başkanlık seçimleri, Ortadoğu’da artan gerilim nedeniyle altın fiyatlarının önü alınamıyor.
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Altın 30 Ekim 2024 Çarşamba gününe 3 bin 65 TL ile başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altının fiyatı 3 bin 145 TL ve 3 bin 195 lira arasında seyrediyor.
Çeyrek altın ise 5 bin 220 liraya; yarım altın 10 bin 430 TL’ye; tam altın ise 20 bin 785 liraya ulaştı.
ONS altın ise yeni zirvesine ulaştı. Küresel piyasalarda altın 2 bin 780 seviyesini gördü.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar altın yatırımcılarını uyardı: “Mevcut pozisyonlar korunabilir. Ons altında ise 2 bin 810 dolar direnç olarak takip edilmeli.”
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