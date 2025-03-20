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Rekabet Kurumu’ndan Fakir, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt'a Soruşturma

Rekabet Kurumu’ndan Fakir, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt'a Soruşturma

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.03.2025 - 14:00

Rekabet Kurumu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir ile Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt şirketlerine 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

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Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ön araştırma kapsamında elde edilen bilgiler ve bulgular doğrultusunda Kurulun 20.02.2025 tarihli toplantısında; Fakir'in yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin, Fakir aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (Mediamarkt) arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla Fakir, Teknosa, Vatan ve Mediamarkt hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-07/177-M(2) sayı ile karar verilmiştir.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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