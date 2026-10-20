article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Reis 2-0 Italiano

etiket Reis 2-0 Italiano

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
20.10.2026 - 10:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Beşiktaş hiç hak etmediği bir mağlubiyet aldı. Golü yediği 21. dakikaya kadar en az altı net gol pozisyonuna girdi. Bu pozisyonların bazılarında son vuruşlardaki beceriksizlik, bazılarında da Trabzonspor kalecisinin başarılı kurtarışları etkili oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yenilen iki golde de savunma bloğu oyuncularının kolektif hataları vardı.

Yenilen iki golde de savunma bloğu oyuncularının kolektif hataları vardı.

İlk golde Muçi’nin şutunu Nübel çıkarıyor; ceza sahasındaki oyuncular sadece seyrediyor. Ozan Tufan’ın etrafında tam beş Beşiktaşlı oyuncu var. Hiçbirinin aklına onu marke etmek gelmiyor.

İkinci gole bakalım: Dju ve Salih aynı anda topa hamle yapıyor; ancak topu Dju kazanıyor. Bu sırada Salah, orta sahada Rıdvan ve Emirhan’ın arasında driplinge başlıyor. Rıdvan ile Emirhan ise onu seyretmekle yetiniyor. Salah, ceza sahasında Dju’nun pasını rahatlıkla kaleye yolluyor. Maç boyunca bu, Salih’in tek hatasıydı. Ancak Rıdvan ve Emirhan uyumasa bu gol olmazdı.

Gelelim maçın kaderini belirleyen kişilere: Hiç şüphesiz bu kişiler Reis ve Italiano’ydu. Reis, Beşiktaş’ı iyi analiz etmiş. Savunmanın arasına ve arkasına atacağı uzun toplarla gol atacağını biliyordu. Bunu da sık sık denedi. Italiano ise Salah’ı durdurarak maçı kazanabileceğini düşünmüştü. İkinci gole kadar Salah’a adım attırmadı; ancak Trabzonspor’un güçlü orta sahasını nasıl aşacağını ve gol atacağını hesaplayamadı.

Italiano’nun çok takdir ettiğim bir yanı var. İlk yarıda hem kendi takımının aksayan yanlarını hem de rakibin güçlü yanlarını iyi analiz ediyor, ikinci yarıda bambaşka bir oyun düzeniyle sonuca gidiyor. Nedense bu kez gerekli dokunuşları yapmadı. Oyuncu değişikliklerinde de geç kaldı. Aksayan oyuncuları ikinci gol gelmeden önce oyundan çıkarmalıydı. 2-0 geriye düştükten sonra yapılan değişiklikler ise maçı çevirmeye yetmedi.

Bu takımın şampiyonluğa oynaması için devre arasında savunma bloğuna mutlaka takviye yapılması şart.

Bu takımın şampiyonluğa oynaması için devre arasında savunma bloğuna mutlaka takviye yapılması şart.

Sağ açıkta Černý’ye alternatif olacak bir transferi de gerekli görüyorum. Černý, oyunda kaldığı sürece rakip sol beki yalnızca bir kez geçip çizgiden orta yapabildi.

Maçın hakemi hakkında da birkaç şey söylemek farz oldu. “Maçın sonucuna etki eden bir kararı oldu mu?” diye sorulacaktır. Olmadı; çünkü karşısına sonucu doğrudan etkileyecek bir pozisyon çıkmadı. Maçın başından sonuna kadar pek çok yanlış karar verdi. Özellikle topun Beşiktaş’ta olduğu ve takımın atağa çıktığı pozisyonlarda avantajı oynatmayıp faul gerekçesiyle oyunu durdurması tam bir kural bilmezlikti! Ayrıca Beşiktaş’ın kazandığı faul atışlarında topu hızlı oyuna sokmasına izin vermemesi ve çeşitli bahanelerle oyunu durdurması tam bir hakem faciasıydı. Trabzonspor kaptanı Savić’in, itiraz ederken hakemle kafa kafaya gelmesini ve burnunu hakemin burnuna dayamasını nasıl karşılıksız bıraktığını anlayabilmiş değilim. Hakemlik mesleği adına bu davranışından ben utandım.

Her şeye rağmen enseyi karartmaya gerek yok. Bu lig daha çok su kaldırır.

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hayri Cem
Hayri Cem
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam