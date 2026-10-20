Reis 2-0 Italiano

İlk golde Muçi’nin şutunu Nübel çıkarıyor; ceza sahasındaki oyuncular sadece seyrediyor. Ozan Tufan’ın etrafında tam beş Beşiktaşlı oyuncu var. Hiçbirinin aklına onu marke etmek gelmiyor.

İkinci gole bakalım: Dju ve Salih aynı anda topa hamle yapıyor; ancak topu Dju kazanıyor. Bu sırada Salah, orta sahada Rıdvan ve Emirhan’ın arasında driplinge başlıyor. Rıdvan ile Emirhan ise onu seyretmekle yetiniyor. Salah, ceza sahasında Dju’nun pasını rahatlıkla kaleye yolluyor. Maç boyunca bu, Salih’in tek hatasıydı. Ancak Rıdvan ve Emirhan uyumasa bu gol olmazdı.

Gelelim maçın kaderini belirleyen kişilere: Hiç şüphesiz bu kişiler Reis ve Italiano’ydu. Reis, Beşiktaş’ı iyi analiz etmiş. Savunmanın arasına ve arkasına atacağı uzun toplarla gol atacağını biliyordu. Bunu da sık sık denedi. Italiano ise Salah’ı durdurarak maçı kazanabileceğini düşünmüştü. İkinci gole kadar Salah’a adım attırmadı; ancak Trabzonspor’un güçlü orta sahasını nasıl aşacağını ve gol atacağını hesaplayamadı.

Italiano’nun çok takdir ettiğim bir yanı var. İlk yarıda hem kendi takımının aksayan yanlarını hem de rakibin güçlü yanlarını iyi analiz ediyor, ikinci yarıda bambaşka bir oyun düzeniyle sonuca gidiyor. Nedense bu kez gerekli dokunuşları yapmadı. Oyuncu değişikliklerinde de geç kaldı. Aksayan oyuncuları ikinci gol gelmeden önce oyundan çıkarmalıydı. 2-0 geriye düştükten sonra yapılan değişiklikler ise maçı çevirmeye yetmedi.