Reis 2-0 Italiano
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Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Beşiktaş hiç hak etmediği bir mağlubiyet aldı. Golü yediği 21. dakikaya kadar en az altı net gol pozisyonuna girdi. Bu pozisyonların bazılarında son vuruşlardaki beceriksizlik, bazılarında da Trabzonspor kalecisinin başarılı kurtarışları etkili oldu.
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Yenilen iki golde de savunma bloğu oyuncularının kolektif hataları vardı.
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Bu takımın şampiyonluğa oynaması için devre arasında savunma bloğuna mutlaka takviye yapılması şart.
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