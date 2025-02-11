onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Reha Muhtar’ın Başı Büyük Dertte: “Kıymetli Evraklarımı Çaldılar, Yalıyı Elimden Almaya Çalışıyorlar”

Reha Muhtar’ın Başı Büyük Dertte: “Kıymetli Evraklarımı Çaldılar, Yalıyı Elimden Almaya Çalışıyorlar”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.02.2025 - 08:52

Gazeteci Reha Muhtar, evinde çalışan olan yabancı uyruklu çalışanının evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtığını iddia ederek savcılığa başvuruda bulundu. 

Sabah Gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre; Reha Muhtar savcılığa sunduğu dilekçede, çalışanının önemli evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını ifade etti. 

Reha Muhtar bir süre önce de çocuklarının annesi olan Deniz Uğur’dan “oturduğum yalıyı ve çocuklarımı elimden almak istiyor” diyerek şikayetçi olmuştu. 

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Reha Muhtar'ın başı, evinde görevli olan yabancı uyruklu çalışanıyla derde girdi.

Gazeteci Reha Muhtar'ın başı, evinde görevli olan yabancı uyruklu çalışanıyla derde girdi.

Sabah Gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre; İddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı.

Sabah Gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre; İddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı.

Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek çalışanı D.S.'den şikayetçi oldu.

Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek çalışanı D.S.'den şikayetçi oldu.

Reha Muhtar savcılığa sunduğu dilekçede, hizmetçisinin kendisi açısından çok önemli bir öneme sahip evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını ifade etti.

Reha Muhtar savcılığa sunduğu dilekçede, hizmetçisinin kendisi açısından çok önemli bir öneme sahip evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını ifade etti.

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reha Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da bir süre önce şikayetçi olmuştu. Ünlü sunucu, Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu.

Reha Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da bir süre önce şikayetçi olmuştu. Ünlü sunucu, Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın