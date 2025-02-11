Reha Muhtar’ın Başı Büyük Dertte: “Kıymetli Evraklarımı Çaldılar, Yalıyı Elimden Almaya Çalışıyorlar”
Reha Muhtar’ın Başı Büyük Dertte: “Kıymetli Evraklarımı Çaldılar, Yalıyı Elimden Almaya Çalışıyorlar”
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Gazeteci Reha Muhtar, evinde çalışan olan yabancı uyruklu çalışanının evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtığını iddia ederek savcılığa başvuruda bulundu.
Sabah Gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre; Reha Muhtar savcılığa sunduğu dilekçede, çalışanının önemli evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını ifade etti.
Reha Muhtar bir süre önce de çocuklarının annesi olan Deniz Uğur’dan “oturduğum yalıyı ve çocuklarımı elimden almak istiyor” diyerek şikayetçi olmuştu.
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Gazeteci Reha Muhtar'ın başı, evinde görevli olan yabancı uyruklu çalışanıyla derde girdi.
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Sabah Gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre; İddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı.
Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek çalışanı D.S.'den şikayetçi oldu.
Reha Muhtar savcılığa sunduğu dilekçede, hizmetçisinin kendisi açısından çok önemli bir öneme sahip evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını ifade etti.
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.
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Reha Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da bir süre önce şikayetçi olmuştu. Ünlü sunucu, Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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