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Regl Bluetoothlayandan Nuri Bilge Ceylan’ın Kiraladığı Tenis Kortuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Regl Bluetoothlayandan Nuri Bilge Ceylan’ın Kiraladığı Tenis Kortuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.02.2025 - 18:36

Yine koca bir haftayı bitirdik. Her günü olduğu gibi haftanın son gününü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. X gündemi her gün olduğu gibi bugün de hareketliydi. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş. 

Keyifli okumalar 💃

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Başlayalım 🙌

Başlayalım 🙌
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Telefonda da ilk 3 kelimeyi dinleyip kapatıyorlar.

Telefonda da ilk 3 kelimeyi dinleyip kapatıyorlar.
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👇

👇
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İkisi de çok güzel 🥰

İkisi de çok güzel 🥰
twitter.com

Favori cümleniz hangisi?

Favori cümleniz hangisi?
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(Genel)

Keşke...

Keşke...
twitter.com

👇

👇
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İşe yaramış neyse ki.

İşe yaramış neyse ki.
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Kadın olmakla ilgili her gün yeni bir şey çıkıyor.

Kadın olmakla ilgili her gün yeni bir şey çıkıyor.
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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