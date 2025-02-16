Regl Bluetoothlayandan Nuri Bilge Ceylan’ın Kiraladığı Tenis Kortuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine koca bir haftayı bitirdik. Her günü olduğu gibi haftanın son gününü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. X gündemi her gün olduğu gibi bugün de hareketliydi. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 💃