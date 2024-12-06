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Recep Baştuğ Kimdir? DenizBank'ın Yeni Genel Müdürü Recep Baştuğ Hakkında Merak Edilenler

Recep Baştuğ Kimdir? DenizBank'ın Yeni Genel Müdürü Recep Baştuğ Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 12:38

DenizBank'ta önemli bir görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır DenizBank'ın Genel Müdürü olarak görev yapan Hakan Ateş'in yerine genel müdürlük görevine Recep Baştuğ atandı. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi Recep Baştuğ'un hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı.

Peki, Recep Baştuğ kimdir? Bugüne kadar nerelerde çalıştı ve hangi okuldan mezun oldu? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Recep Baştuğ Kimdir?

Recep Baştuğ Kimdir?

Recep Baştuğ, Hakan Ateş'in yerine atandığı duyurusuyla birlikte gündem olmuş önemli bir bankacıdır. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlayan Recep Baştuğ, 1989 yılında Garanti BBVA Teftiş Kurulu'nda kariyerine başladı. 

1995-1999 yılları arasında Kurumsal Şube Müdürü olarak çalışan Baştuğ, 1999 ila 2004 yılları arasında Ticari Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Bankacılık sektöründe uzun bir geçmişi olan Baştuğ'un, 6 Aralık 2024 tarihinde DenizBank genel müdürü olarak atandığı duyuruldu.

Recep Baştuğ Kariyeri ve Çalışma Hayatı

Recep Baştuğ Kariyeri ve Çalışma Hayatı

Bankacılık kariyerine Garanti BBVA'da başlayan Recep Baştuğ, belli bir süre çalıştıktan sonra 2004-2012 yılları arasında Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörlüğü yaptı. 2013-2018 yılları arasında Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 

Baştuğ, daha sonrasında Ciner Grubu CFO’su ve Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2019 yılında Garanti BBVA Genel Müdürlüğü'ne atanan başarılı isim, Ağustos 2024'te bu görevinden ayrıldı.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi görevlerini de üstlenen Recep Baştuğ’un, bankacılık ve işletmecilik alanında 30 yıldan fazla tecrübesi bulunuyor. DenizBank'ta Hakan Ateş'in yerine geldiği açıklanan Recep Baştuğ'un bankayı nasıl bir noktaya getireceği merakla bekleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi görevlerini de üstlenen Recep Baştuğ’un, bankacılık ve işletmecilik alanında 30 yıldan fazla tecrübesi bulunuyor. DenizBank'ta Hakan Ateş'in yerine geldiği açıklanan Recep Baştuğ'un bankayı nasıl bir noktaya getireceği merakla bekleniyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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