Recep Baştuğ Kimdir? DenizBank'ın Yeni Genel Müdürü Recep Baştuğ Hakkında Merak Edilenler
Recep Baştuğ Kimdir? DenizBank'ın Yeni Genel Müdürü Recep Baştuğ Hakkında Merak Edilenler
DenizBank'ta önemli bir görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır DenizBank'ın Genel Müdürü olarak görev yapan Hakan Ateş'in yerine genel müdürlük görevine Recep Baştuğ atandı. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi Recep Baştuğ'un hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı.
Peki, Recep Baştuğ kimdir? Bugüne kadar nerelerde çalıştı ve hangi okuldan mezun oldu? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Recep Baştuğ Kimdir?
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Recep Baştuğ Kariyeri ve Çalışma Hayatı
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi görevlerini de üstlenen Recep Baştuğ’un, bankacılık ve işletmecilik alanında 30 yıldan fazla tecrübesi bulunuyor. DenizBank'ta Hakan Ateş'in yerine geldiği açıklanan Recep Baştuğ'un bankayı nasıl bir noktaya getireceği merakla bekleniyor.
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