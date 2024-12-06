Recep Baştuğ Kimdir? DenizBank'ın Yeni Genel Müdürü Recep Baştuğ Hakkında Merak Edilenler

DenizBank'ta önemli bir görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır DenizBank'ın Genel Müdürü olarak görev yapan Hakan Ateş'in yerine genel müdürlük görevine Recep Baştuğ atandı. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi Recep Baştuğ'un hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı.

Peki, Recep Baştuğ kimdir? Bugüne kadar nerelerde çalıştı ve hangi okuldan mezun oldu? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.