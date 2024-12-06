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Denizbank’ta 27 Yıllık Dönem Kapanıyor: Hakan Ateş’in Yerine Gelecek İsim de Belli Oldu

Denizbank’ta 27 Yıllık Dönem Kapanıyor: Hakan Ateş’in Yerine Gelecek İsim de Belli Oldu

DenizBank
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2024 - 15:34

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Seçil Erzan’ın ifadesi sonrasında gündeme gelmişti. Bugün ise Denizbank’ta yeni bir gelişme yaşandı. 27 yıl boyunca bankanın genel müdürlüğünü yapan Hakan Ateş çalışanlara veda mektubu gönderdi. Denizbank’ta Hakan Ateş’in yerine daha önce Garanti BBVA'da genel müdürlük görevinde bulunan Recep Baştuğ getirildi.

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DenizBank’ın kurucu genel müdürü olan Hakan Ateş hakkında, Seçil Erzan’ın iddiaları sonrasında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti.

DenizBank’ın kurucu genel müdürü olan Hakan Ateş hakkında, Seçil Erzan’ın iddiaları sonrasında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, iş arkadaşlarına veda mektubu yazarak bankanın genel müdürlük görevinden ayrılacağını duyurdu.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, iş arkadaşlarına veda mektubu yazarak bankanın genel müdürlük görevinden ayrılacağını duyurdu.

Hakan Ateş, Denizbank’ta genel müdürlük görevini 27 yıldır sürdürüyordu.

Hakan Ateş, Denizbank’ta genel müdürlük görevini 27 yıldır sürdürüyordu.

Banka tarafından çalışanlara yapılan duyuruda Ateş'in yerine daha önce Garanti BBVA'da genel müdürlük görevinde bulunan Recep Baştuğ'un getirildiği duyuruldu.

Banka tarafından çalışanlara yapılan duyuruda Ateş'in yerine daha önce Garanti BBVA'da genel müdürlük görevinde bulunan Recep Baştuğ'un getirildiği duyuruldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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