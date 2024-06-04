Real Madrid Başkanı Florentino Perez 15. Şampiyonlar Ligi Kupasını Yerine Yerleştirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Alman ekibi Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, tarihinde 15. kez mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılarda Başkan Florentino Perez, kupay diğer 14 kupanın yanına yerleştirdi.