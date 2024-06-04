Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Real Madrid Başkanı Florentino Perez 15. Şampiyonlar Ligi Kupasını Yerine Yerleştirdi!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez 15. Şampiyonlar Ligi Kupasını Yerine Yerleştirdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 20:19

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Alman ekibi Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, tarihinde 15. kez mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılarda Başkan Florentino Perez, kupay diğer 14 kupanın yanına yerleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, karşı karşıya gelmişti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, karşı karşıya gelmişti.

İngiltere’nin Wembley Stadı’nda oynanan karşılaşmadan Madrid, Carvajal ve Vinicius'un golleriyle kupaya uzanmıştı.

İngiltere’nin Wembley Stadı’nda oynanan karşılaşmadan Madrid, Carvajal ve Vinicius'un golleriyle kupaya uzanmıştı.

Başkan Perez, kupayı müzeye koydu 👇

Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü 👇

Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın