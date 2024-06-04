Real Madrid Başkanı Florentino Perez 15. Şampiyonlar Ligi Kupasını Yerine Yerleştirdi!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez 15. Şampiyonlar Ligi Kupasını Yerine Yerleştirdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Alman ekibi Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, tarihinde 15. kez mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılarda Başkan Florentino Perez, kupay diğer 14 kupanın yanına yerleştirdi.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, karşı karşıya gelmişti.
İngiltere’nin Wembley Stadı’nda oynanan karşılaşmadan Madrid, Carvajal ve Vinicius'un golleriyle kupaya uzanmıştı.
Başkan Perez, kupayı müzeye koydu 👇
Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü 👇
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