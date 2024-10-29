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Rahmi Koç'un Ortağı Tata Dev Servetini Köpeği Tito'ya Bıraktı

Rahmi Koç'un Ortağı Tata Dev Servetini Köpeği Tito'ya Bıraktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.10.2024 - 15:06 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 15:35

Rahmi Koç'un yakın arkadaşı ve iş ortağı olan Tata Group'un eski başkanı Ratan Tata, servetini köpeği Tito’ya bıraktı.

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Hindistan'ın ünlü iş insanı ve Tata Group'un eski başkanı Ratan Tata, mirasının büyük bir bölümünü köpeği Tito'ya bıraktı.

Hindistan'ın ünlü iş insanı ve Tata Group'un eski başkanı Ratan Tata, mirasının büyük bir bölümünü köpeği Tito'ya bıraktı.

86 yaşında hayata veda eden Hindistan'ın ünlü iş insanı Ratan Tata, vasiyetinde köpeği Tito'nun "sınırsız bakımla" yaşamasını sağlamak adına gerekli önlemlerin alınmasını istemişti. Tata, ardında yaklaşık 91 milyon sterlin (4 milyar TL) değerinde bir miras bıraktı.

86 yaşında hayata veda eden Hindistan'ın ünlü iş insanı Ratan Tata, vasiyetinde köpeği Tito'nun "sınırsız bakımla" yaşamasını sağlamak adına gerekli önlemlerin alınmasını istemişti. Tata, ardında yaklaşık 91 milyon sterlin (4 milyar TL) değerinde bir miras bıraktı.

Ratan Tata'nın mirasından yalnızca köpeği Tito değil, onun bakımını üstlenen uşak Konar Subbiah ve aşçısı Rajan Shaw da faydalanacak. Yakınları bunun bir miras devri değil kendisiyle ilgilenen insanlara bir "minnet" göstergesi olduğunu söyledi.

Ratan Tata'nın mirasından yalnızca köpeği Tito değil, onun bakımını üstlenen uşak Konar Subbiah ve aşçısı Rajan Shaw da faydalanacak. Yakınları bunun bir miras devri değil kendisiyle ilgilenen insanlara bir "minnet" göstergesi olduğunu söyledi.

Bu miras beyanı Hint kültürlerine göre yadırgansa da Tata'yı tanıyanlar bunu tuhaf bulmuyor. Hayvan sevgisiyle tanınan Ratan Tata, Tata Group’un merkezindeki kapıcılara sokak hayvanlarını asla kovmamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Bu miras beyanı Hint kültürlerine göre yadırgansa da Tata'yı tanıyanlar bunu tuhaf bulmuyor. Hayvan sevgisiyle tanınan Ratan Tata, Tata Group’un merkezindeki kapıcılara sokak hayvanlarını asla kovmamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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