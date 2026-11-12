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PTT Özelleştiriliyor mu? Genel Müdür Hakan Gülten Açıkladı: “Bazı İştiraklerin Satışı Gündemde”

PTT Özelleştiriliyor mu? Genel Müdür Hakan Gülten Açıkladı: “Bazı İştiraklerin Satışı Gündemde”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 07:21
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PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda kurumun özelleştirileceği iddialarına yanıt verdi. Gülten, özelleştirme diye bir şey olmadığını söylerken kâr getireceği düşünülen bazı iştiraklerin satışı için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Komisyonda PTT'nin 2023 ve 2024'te milyarlarca lira zarar ettiği, 2025'te ise 651 milyon lira kâr elde ettiği de dile getirildi. Aynı toplantıda 8 bin 662 PTT çalışanının başka kurumlara geçmek için dilekçe verdiği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Gülten: “PTT'nin özelleştirilmesi diye bir şey söz konusu değil.”

Gülten: “PTT'nin özelleştirilmesi diye bir şey söz konusu değil.”

Meclis KİT Komisyonu'nda PTT AŞ ve bağlı ortaklıkların hesapları görüşüldü. Genel Müdür Hakan Gülten, kurumun özelleştirileceği yönündeki iddiaları sert bir dille geri çevirdi. Ancak iştirak şirketleri konusunda farklı bir tablo çizdi: Gülten'e göre PTT'nin elinde, satıldığında kâr sağlayacağı düşünülen bazı iştirakler var ve bunların satışına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Gülten, bunun yanında yeni kurulmuş iştirak şirketleriyle ilgili de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Yani gündemde PTT'nin kendisi değil, çatısı altındaki şirketlerin bir bölümü var. Hangi iştiraklerin satılabileceği komisyonda açıklanmadı.

PTT, 2023'ü 2,4 milyar, 2024'ü 3,6 milyar lira zararla kapattı; 2025'te 651 milyon lira kâr edildi.

PTT, 2023'ü 2,4 milyar, 2024'ü 3,6 milyar lira zararla kapattı; 2025'te 651 milyon lira kâr edildi.

Komisyonda paylaşılan verilere göre PTT AŞ, 2023'ü 2 milyar 388 milyon 244 bin 491,14 TL, 2024'ü ise 3 milyar 613 milyon 410 bin 843,36 TL dönem zararıyla kapattı. Gülten, alınan tedbirlerin ardından şirketin 2025'te 651 milyon lira kâr ettiğini söyledi.

Toplantıda AKP Isparta Milletvekili Osman Zabun, kurumun 2019'dan bu yana zarar ettiğini hatırlatarak bunu kabul edilebilir bulmadığını dile getirdi. Zabun, Gülten'in bu yıl kâr edildiğine dair sözlerini anımsatırken bu rakamların henüz kamuoyuna açıklanmadığını belirtti. Posta ücretleriyle e-tebligat maliyetini de karşılaştıran Zabun, PTT'nin ücra yerlere ulaşım gibi bir avantajı olmasına rağmen zarar etmesini eleştirdi.

Gülten ise PTT'nin Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip kuruluş olduğunu vurguladı. Ağın 804 noktada banka, 61 noktada ATM, 201 noktada da kargo hizmeti bulunmayan yerlere ulaştığını ifade etti.

Başta konulan yüzde 50'lik sınırın çok üzerinde, 8 bin 662 PTT çalışanı başka bir kuruma geçmek için dilekçe verdi.

Başta konulan yüzde 50'lik sınırın çok üzerinde, 8 bin 662 PTT çalışanı başka bir kuruma geçmek için dilekçe verdi.

31 Temmuz 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan 7590 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK kapsamındaki PTT personeline iki seçenek tanıyordu: başka bir kuruma nakil ya da PTT'de idari hizmet sözleşmesi imzalayarak çalışmaya devam etmek. Gülten'e göre 8 bin 662 kişi başka kurumlara geçmek için dilekçe verdi, idari hizmet sözleşmesi imzalamak isteyenlerin sayısı ise 823'te kaldı.

Ayrılanların büyük bölümü memur ve dağıtıcı. Ancak müfettişlerin de önemli kısmı kurumdan ayrılacak. Gülten bu nedenle müfettiş alımı yapılması gerektiğini, avukatlar için de destek ihtiyacı doğduğunu söyledi. Ayrılanlarla alınacak personel arasında ciddi bir fark olacağını da belirtti; yani giden kişi sayısı kadar yeni çalışan alınması planlanmıyor. Geçiş yapacak personelin atamalarının aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılması bekleniyor.

PTT'nin 2026'da yaklaşık 2,2 milyar TL yatırım harcaması yapması planlanıyor. Kargo sektöründe pazar liderliği hedefleyen kurum için asıl sınav, personel kaybının ardından bu hedefi nasıl taşıyacağı olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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