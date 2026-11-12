PTT Özelleştiriliyor mu? Genel Müdür Hakan Gülten Açıkladı: “Bazı İştiraklerin Satışı Gündemde”
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PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda kurumun özelleştirileceği iddialarına yanıt verdi. Gülten, özelleştirme diye bir şey olmadığını söylerken kâr getireceği düşünülen bazı iştiraklerin satışı için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Komisyonda PTT'nin 2023 ve 2024'te milyarlarca lira zarar ettiği, 2025'te ise 651 milyon lira kâr elde ettiği de dile getirildi. Aynı toplantıda 8 bin 662 PTT çalışanının başka kurumlara geçmek için dilekçe verdiği öğrenildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gülten: “PTT'nin özelleştirilmesi diye bir şey söz konusu değil.”
PTT, 2023'ü 2,4 milyar, 2024'ü 3,6 milyar lira zararla kapattı; 2025'te 651 milyon lira kâr edildi.
Başta konulan yüzde 50'lik sınırın çok üzerinde, 8 bin 662 PTT çalışanı başka bir kuruma geçmek için dilekçe verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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