PTT Özelleştiriliyor mu? Genel Müdür Hakan Gülten Açıkladı: “Bazı İştiraklerin Satışı Gündemde”

Meclis KİT Komisyonu'nda PTT AŞ ve bağlı ortaklıkların hesapları görüşüldü. Genel Müdür Hakan Gülten, kurumun özelleştirileceği yönündeki iddiaları sert bir dille geri çevirdi. Ancak iştirak şirketleri konusunda farklı bir tablo çizdi: Gülten'e göre PTT'nin elinde, satıldığında kâr sağlayacağı düşünülen bazı iştirakler var ve bunların satışına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Gülten, bunun yanında yeni kurulmuş iştirak şirketleriyle ilgili de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Yani gündemde PTT'nin kendisi değil, çatısı altındaki şirketlerin bir bölümü var. Hangi iştiraklerin satılabileceği komisyonda açıklanmadı.