Senin psikolojin yaşlı! Her ne kadar genç olsan da, zihnindeki yorgunluk seni yaşlı hissettiriyor. Hayatın getirdiği zorluklar, belki de sorumlulukların ve deneyimlerin, senin yaşından daha olgun bir düşünce yapısına sahip olmana neden olmuş. Genç yaşına rağmen, içsel çatışmaların ve kaygıların, zihnini sürekli meşgul ediyor. Bu durum, bazen çevrendekilere karşı mesafeli durmana veya yeniliklere karşı isteksizliğine yol açabiliyor. Belki de yaşın gereği olması gereken neşeyi ve enerjiyi hissetmekte zorlanıyorsun; belki de geçmişte yaşadıkların, geleceğe dair umutlarını gölgeliyor. Zihnindeki yorgunluk, seni derin düşüncelere itiyor, ancak bu düşünceler bazen seni sıkıştıran bir ağırlık gibi hissediliyor. Oysa ki gençlik, yaşamın tadını çıkarmak ve keşfetmek için bir fırsattır; ama sen, bu fırsatları değerlendirmekte zorlanıyorsun. Kendini yeniden genç hissetmek için belki de içindeki yüklerden arınman, hayatı daha hafif bir şekilde kucaklaman gerekiyor.'