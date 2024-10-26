Psikolojin Genç mi Yaşlı mı?
Psikolojin Genç mi Yaşlı mı?
Senin psikolojin genç mi yaşlı mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hayatta en çok neye değer verirsin?
4. Gelecek hakkında düşünürken ne hissedersin?
5. Daha çok evde mi vakit geçiriyorsun?
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6. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissedersin?
7. Peki risk almaktan korkuyor musun?
8. Boş bir gününü nasıl geçiriyorsun?
9. Kendini tanımlarken hangi kelimeyi kullanırsın?
10. Son olarak tekrar yaşamak istemediğin şeyler yaşadın mı?
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Senin psikolojin yaşlı!
Senin psikolojin genç!
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