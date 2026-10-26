Psikolojik Teste Göre Seni Domine Eden Duyguyu %100 Söylüyoruz!
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Bazen hayatımızı yönlendiren duyguyu fark etmekte zorlanırız. Bir karar alırken korkularımız mı devreye giriyor, yoksa içimizdeki umut mu bizi harekete geçiriyor? Belki de dışarıdan sakin ve güçlü görünürken iç dünyamızda sürekli bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyoruz ya da herkesi mutlu etmeye uğraşırken kendi ihtiyaçlarımızı geri plana atıyoruz. Günlük hayatta verdiğimiz küçük tepkiler, kurduğumuz ilişkiler ve olaylara yaklaşımımız, bizi en çok etkileyen duygular hakkında önemli ipuçları verebilir.
Bakalım senin hayatının arka planında hangi duygu var?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Önünde seni heyecanlandıran ama belirsizliklerle dolu yeni bir fırsat var. Ne yaparsın?
4. Yakın bir arkadaşın mesajına uzun süre cevap vermedi. İlk düşüncen ne olur?
5. Bir ortamda senden daha başarılı biriyle karşılaştığında ne hissedersin?
6. Bir tartışma sırasında seni en çok ne rahatsız eder?
7. Geleceğini düşündüğünde aklına ilk ne gelir?
8. Birisi sana beklemediğin bir iltifat ettiğinde nasıl tepki verirsin?
9. Planların son anda bozulduğunda ne yaparsın?
10. Hayatında tek bir şeyi daha fazla hissetme şansın olsa hangisini seçerdin?
Kaygı
Sevilme ve kabul görme ihtiyacı
Başarma ve kendini kanıtlama arzusu
Umut ve içsel güven
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