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Prof. Dr. Naci Görür Açıkladı: Fay Hattı Geçmeyen Rize'de Nasıl Deprem Oldu?

Prof. Dr. Naci Görür Açıkladı: Fay Hattı Geçmeyen Rize'de Nasıl Deprem Oldu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 16:43

Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'nin farklı bölgelerinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Malatya ve Rize'de üst üste yaşanan depremler vatandaşları korkuttu. Deprem risk haritasında fay hattı üzerinde bulunmayan Rize'de ise neden deprem meydana geldiği merak konusu. Depremlerin ardından gözler uzman isimlere çevrilmişken ilk açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

İşte Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün açıklamaları...

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Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, bugün iki farklı noktada depremi hissetti.

Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, bugün iki farklı noktada depremi hissetti.

Saat 10.46'da Malatya'da meydana gelen depremin büyüklüğü, 4,9 olarak olarak kaydedildi. Malatya ve çevre illerde hissedilen deprem, paniğe sebep oldu.

NTV'ye açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya depreminin 2023 Kahramanmaraş depreminin bir artçısı olduğunu belirtti.

NTV'ye açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya depreminin 2023 Kahramanmaraş depreminin bir artçısı olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş ve çevresinde artçıların sürekli meydana geldiğini belirten Tüysüz, bu depremin de artçı olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür de 2023 depremlerinin, bu bölgeye stres yüklediğinin altını çizdi.

Malatya depreminin ardından, aktif fay hattı üzerinde yer almayan Rize'de de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya depreminin ardından, aktif fay hattı üzerinde yer almayan Rize'de de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rize ve çevre illerde hissedilen sarsıntı ise halkta paniğe sebep oldu. Deprem bölgesi olarak görülmeyen bu çevrede neden bir deprem meydana geldiği merak konusu oldu.

Konuya ilişkin açıklama, uzman isimlerden geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, Rize bölgesinde aktif fay hattı olmadığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Naci Görür, Rize bölgesinde aktif fay hattı olmadığına dikkat çekti.

Çamlıhemşin-Şenköy/Rize’de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum. Sevgiyle

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NTV'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz de endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz de endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.

“Bu bölgede daha büyük bir deprem olma olasılığı neredeyse yok denecek kadar zayıf.”

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ellie.queen

hiç zannetmiyorum .her yerde fay var ve stres halinde kırık bunlar.her an her yerde de olabilir.kuzey Anadolu fay hattı var orada ayrıca.deprem ülkesiyiz😔mal... Devamını Gör

aezgib

Ne kadar da bilime inanan, bilgili, okumuş, hakikate dayalı bir yorum.

azattiq

Yav kardeşim ahmed er rıfai hazretleri hurafe reis aracılığıyla açıkladı zaten bunu dahmardır onlar dahmar

Mesut Mutlu Bahtiyar

Uyyy, Temel bir şey yapmış olmasun???