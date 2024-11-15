Prof. Dr. Naci Görür Açıkladı: Fay Hattı Geçmeyen Rize'de Nasıl Deprem Oldu?
Prof. Dr. Naci Görür Açıkladı: Fay Hattı Geçmeyen Rize'de Nasıl Deprem Oldu?
Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'nin farklı bölgelerinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Malatya ve Rize'de üst üste yaşanan depremler vatandaşları korkuttu. Deprem risk haritasında fay hattı üzerinde bulunmayan Rize'de ise neden deprem meydana geldiği merak konusu. Depremlerin ardından gözler uzman isimlere çevrilmişken ilk açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.
İşte Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün açıklamaları...
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Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, bugün iki farklı noktada depremi hissetti.
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NTV'ye açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya depreminin 2023 Kahramanmaraş depreminin bir artçısı olduğunu belirtti.
Malatya depreminin ardından, aktif fay hattı üzerinde yer almayan Rize'de de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Prof. Dr. Naci Görür, Rize bölgesinde aktif fay hattı olmadığına dikkat çekti.
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NTV'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz de endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.
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hiç zannetmiyorum .her yerde fay var ve stres halinde kırık bunlar.her an her yerde de olabilir.kuzey Anadolu fay hattı var orada ayrıca.deprem ülkesiyiz😔mal... Devamını Gör
Ne kadar da bilime inanan, bilgili, okumuş, hakikate dayalı bir yorum.
Yav kardeşim ahmed er rıfai hazretleri hurafe reis aracılığıyla açıkladı zaten bunu dahmardır onlar dahmar
Uyyy, Temel bir şey yapmış olmasun???