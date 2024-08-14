Pringles Satılıyor: 29 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma Sağlandı
Pringles Satılıyor: 29 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma Sağlandı
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Pringles, geçtiğimiz günlerde “Türkiye’den çekiliyor” haberiyle gündem olmuş ancak şirketten yapılan açıklamada haberlerin doğru olmadığı açıklanmıştı.
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Ünlü cips markası bu sefer ise milyar dolarlık satın alma ile manşetlerde.
CNBC-e’de yer alan habere göre; ABD’li gıda devi Mars, Pringles ve Pop-Tarts ürünlerinin sahibi Kellanova isimli şirketi, toplam 29 milyar dolar ödeyerek satın alacak.
M&M’s, Snickers ve Skittles gibi ürünleriyle tanınan ABD'li Mars, aynı zamanda şirketin 6 milyar dolarlık net borcunu da üstlenecek.
Dünyanın en büyük aile şirketlerinden biri olan Mars, yıllık 50 milyar doları aşan satışlara ve 150 binden fazla çalışanı olan bir iş gücüne sahip.
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Anlaşma, rekabet gözlemcilerinin radarına takılabilir. Başkan Joe Biden yönetimi tarafından atanan gözlemciler, ABD'de büyük birleşmeler ve satın almalarlar agresif bir şekilde mücadele ediyor. Dolayısıyla bu anlaşma da antitröst engellerle karşılaşabilir.
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