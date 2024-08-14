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Pringles Satılıyor: 29 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma Sağlandı

Pringles Satılıyor: 29 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma Sağlandı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 17:31

Dünyanın en çok tüketilen cipslerinin başında gelen Pringles’ın sahibi Kellanova şirketi, toplam 29 milyar dolarlık bir anlaşma ile Mars şirketi tarafından satın alınıyor. İki şirketin anlaşması, ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan gözlemcilerin onaylaması sonrasında resmiyet kazanacak.

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Pringles, geçtiğimiz günlerde “Türkiye’den çekiliyor” haberiyle gündem olmuş ancak şirketten yapılan açıklamada haberlerin doğru olmadığı açıklanmıştı.

Pringles, geçtiğimiz günlerde “Türkiye’den çekiliyor” haberiyle gündem olmuş ancak şirketten yapılan açıklamada haberlerin doğru olmadığı açıklanmıştı.

Ünlü cips markası bu sefer ise milyar dolarlık satın alma ile manşetlerde.

Ünlü cips markası bu sefer ise milyar dolarlık satın alma ile manşetlerde.

CNBC-e’de yer alan habere göre; ABD’li gıda devi Mars, Pringles ve Pop-Tarts ürünlerinin sahibi Kellanova isimli şirketi, toplam 29 milyar dolar ödeyerek satın alacak.

CNBC-e’de yer alan habere göre; ABD’li gıda devi Mars, Pringles ve Pop-Tarts ürünlerinin sahibi Kellanova isimli şirketi, toplam 29 milyar dolar ödeyerek satın alacak.

Kaynak

M&M’s, Snickers ve Skittles gibi ürünleriyle tanınan ABD'li Mars, aynı zamanda şirketin 6 milyar dolarlık net borcunu da üstlenecek.

M&M’s, Snickers ve Skittles gibi ürünleriyle tanınan ABD'li Mars, aynı zamanda şirketin 6 milyar dolarlık net borcunu da üstlenecek.

Dünyanın en büyük aile şirketlerinden biri olan Mars, yıllık 50 milyar doları aşan satışlara ve 150 binden fazla çalışanı olan bir iş gücüne sahip.

Dünyanın en büyük aile şirketlerinden biri olan Mars, yıllık 50 milyar doları aşan satışlara ve 150 binden fazla çalışanı olan bir iş gücüne sahip.
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Anlaşma, rekabet gözlemcilerinin radarına takılabilir. Başkan Joe Biden yönetimi tarafından atanan gözlemciler, ABD'de büyük birleşmeler ve satın almalarlar agresif bir şekilde mücadele ediyor. Dolayısıyla bu anlaşma da antitröst engellerle karşılaşabilir.

Anlaşma, rekabet gözlemcilerinin radarına takılabilir. Başkan Joe Biden yönetimi tarafından atanan gözlemciler, ABD'de büyük birleşmeler ve satın almalarlar agresif bir şekilde mücadele ediyor. Dolayısıyla bu anlaşma da antitröst engellerle karşılaşabilir.

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