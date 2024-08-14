Pringles Satılıyor: 29 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma Sağlandı

Dünyanın en çok tüketilen cipslerinin başında gelen Pringles’ın sahibi Kellanova şirketi, toplam 29 milyar dolarlık bir anlaşma ile Mars şirketi tarafından satın alınıyor. İki şirketin anlaşması, ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan gözlemcilerin onaylaması sonrasında resmiyet kazanacak.