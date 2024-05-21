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Potansiyelini Ölçüyoruz: Hangi Ülkede Olsan Ünlü Bir Şef Olurdun?

etiket Potansiyelini Ölçüyoruz: Hangi Ülkede Olsan Ünlü Bir Şef Olurdun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 19:01

Yemek yapma konusunda iddialıysan bu test tam sana göre! Cevaplarına göre hangi ülkenin ünlü şefi olacağını söylüyoruz! 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım hangi ülkenin mutfağı sana daha çok hitap ediyor?

2. Şimdi de bir tatlı seç bakalım. 🤔

3. Peki favori fastfood yemeğini söyle bakalım. 👇

4. En çok gezip görmek istediğin ülke hangisi?

5. Sen en çok hangi tür yemekleri yemeyi tercih edersin?

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6. Peki, arkadaşlarını davet edeceğin bir akşam yemeğinde menün ne olurdu?

7. Hangi ülkenin mutfağı sana asla hitap etmiyor?

8. Son olarak, senin için günün en önemli öğünü hangisi?

İtalya!

İtalya!

Görünüşe göre sen bayağı İtalyan aşığısın! Makarna ve pizza vazgeçilmez yemeklerin ve sürekli yeni tarifler deniyorsun. Türk Mutfağına uzak lezzetler pek sana göre değil. O yüzden sen bir şef olsaydın kesinlikle İtalya'da ünlü bir restoranın olurdu!

Türkiye!

Türkiye!

Sen Türk mutfağından vazgeçemiyorsun. Birçok ülkenin lezzetlerini denemiş olsan bile hem yiyip hem de yapmayı tercih edeceğin Türk yemekleri olurdu. Yani eğer şef olmak gibi bir hayalin varsa sen Türk mutfağından devam etmelisin.

Japonya!

Japonya!

Sen uzak doğu mutfağını didik didik etmişsin. Suşi yemek isteyenler senden restoran tavsiyesi alıyor. Uzak doğu kültürü ve mutfağı sana oldukça hitap ediyor o yüzden sen bir şef olsaydın kesinlikle Japonya'da ünlü olurdun!

Amerika!

Amerika!

Senin daha salaş bir yemek tarzın var. Hem geleneksel lezzetleri tercih ediyorsun hem de fastfood yiyeceklerden vazgeçemiyorsun. Verdiğin cevaplara göre senin ünlü bir şef olacağın ülke kesinlikle Amerika olurdu!

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