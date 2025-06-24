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Potanın Perileri Yarı Finali Kaçırdı: EuroBasket'te İtalya'yı Geçemedik

Potanın Perileri Yarı Finali Kaçırdı: EuroBasket'te İtalya'yı Geçemedik

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.06.2025 - 22:32

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda yarı final şansını kaybetti. Potanın Perileri, çeyrek final maçında İtalya engelini aşamadı.

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Yarı final biletini alamadık

Yarı final biletini alamadık

2025 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda ikinci sırayı elde ederek çeyrek final bileti alan A Milli Kadın Basketbol Takımız, uzatmaya giden maçta İtalya'ya 76-74'lük skorla yenilerek turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın normal süresi 68-68 sona erdi.

Milliler, grupta Fransa'ya 71-69 yenilmiş, İsviçre'yi 91-67 yenmiş, son maçında da Yunanistan'ı 83-72 ile geçmişti.

Karşılaşmayı uzatmaya götüren basketi kaydeden oyuncumuz Sevgi Uzun, maçın ardından "Kazanabilirdik, en çok da bu üzüyor. Bu kadar yakınken kaybetmek... Türk kadının neler yapabileceğini gösterdik." dedi

Dünya Kupası fırsatını yakalayacaktık

Dünya Kupası fırsatını yakalayacaktık

Ay-yıldızlı ekibimiz, yarı finale yükselseydi 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı da garantileyecekti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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