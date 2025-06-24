Potanın Perileri Yarı Finali Kaçırdı: EuroBasket'te İtalya'yı Geçemedik

2025 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda ikinci sırayı elde ederek çeyrek final bileti alan A Milli Kadın Basketbol Takımız, uzatmaya giden maçta İtalya'ya 76-74'lük skorla yenilerek turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın normal süresi 68-68 sona erdi.

Milliler, grupta Fransa'ya 71-69 yenilmiş, İsviçre'yi 91-67 yenmiş, son maçında da Yunanistan'ı 83-72 ile geçmişti.