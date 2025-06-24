Potanın Perileri Yarı Finali Kaçırdı: EuroBasket'te İtalya'yı Geçemedik
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda yarı final şansını kaybetti. Potanın Perileri, çeyrek final maçında İtalya engelini aşamadı.
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Yarı final biletini alamadık
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Karşılaşmayı uzatmaya götüren basketi kaydeden oyuncumuz Sevgi Uzun, maçın ardından "Kazanabilirdik, en çok da bu üzüyor. Bu kadar yakınken kaybetmek... Türk kadının neler yapabileceğini gösterdik." dedi
Dünya Kupası fırsatını yakalayacaktık
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