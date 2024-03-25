Popüler Yaşam Trendlerinden Hangisi Tam Senlik?
Popüler Yaşam Trendlerinden Hangisi Tam Senlik?
Bu test popüler yaşam trendlerinden hangisinin tam sana göre olduğunu anlaman için harika bir fırsat!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Sabah kalkınca ilk yaptığın şey nedir?
2. Bir arkadaşınla buluşacaksın, nerede buluşmayı tercih edersin?
3. Boş zamanlarında genellikle ne yaparsın?
4. Tatil planı yaparken önceliğin nedir?
5. Hangi tür filmleri seversin?
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6. En çok hangi müzik türünü dinlersin?
7. Stresli bir günde rahatlamak için ne yaparsın?
8. Bir dilek tutma şansın olsa, ne dilerdin?
9. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
10. En çok vakit geçirdiğin yer neresidir?
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