Polis Memuru Katliam Yaptı: Eşini, Kayınvalidesi ve Kayınbabasını, Baldızını ve Kayınbiraderini Öldürdü

Bugün de Tehçi, sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü.

Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) öldürdü, ardından otomobil ile Adana'ya geldi. Burada kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf, kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi ve baldızı Semiha Tehçi'yi öldürdü.

Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Cesetler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.