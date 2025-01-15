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Polis Memuru Katliam Yaptı: Eşini, Kayınvalidesi ve Kayınbabasını, Baldızını ve Kayınbiraderini Öldürdü

Polis Memuru Katliam Yaptı: Eşini, Kayınvalidesi ve Kayınbabasını, Baldızını ve Kayınbiraderini Öldürdü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.01.2025 - 15:20

Mersin'de görevli bir polis memurunun, Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasını, baldızını, öğretmen kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, Osmaniye'ye de cinayet işlemeye giderken yakalandı.

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İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu.

İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu.

Bugün de Tehçi, sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü. 

Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) öldürdü, ardından otomobil ile Adana'ya geldi. Burada kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf, kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi ve baldızı Semiha Tehçi'yi öldürdü.

Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Cesetler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde anne, baba ve kızları kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Şahısları polis memuru Mehmet Tehçi'nin öldürdüğü belirlendi.

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde anne, baba ve kızları kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Şahısları polis memuru Mehmet Tehçi'nin öldürdüğü belirlendi.

Bu arada Mehmet Tehçi'nin eşi Ferdana Tehçi'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp “Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi” yazıp, yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Fotoğrafta bir yıl önce intihar eden çocukları Ökkeş Berk, kızı Almina ve ismi öğrenilemeyen çocuklarının olduğu öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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