Polis Memuru Katliam Yaptı: Eşini, Kayınvalidesi ve Kayınbabasını, Baldızını ve Kayınbiraderini Öldürdü
Polis Memuru Katliam Yaptı: Eşini, Kayınvalidesi ve Kayınbabasını, Baldızını ve Kayınbiraderini Öldürdü
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İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu.
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Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde anne, baba ve kızları kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Şahısları polis memuru Mehmet Tehçi'nin öldürdüğü belirlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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