Piyasalar Bugün Hangi Yöne Dönüyor? 27 Kasım’da Altın, Döviz ve Borsa’da Neler Oluyor?
Piyasalar Bugün Hangi Yöne Dönüyor? 27 Kasım’da Altın, Döviz ve Borsa’da Neler Oluyor?
Ekonomik gelişmelerin sıkı takip edildiği bir günde, piyasalar yine hareketli. Döviz kurlarındaki yatay seyir, Borsa İstanbul'daki yükseliş sinyalleri ve altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıların radarında. İşte güncel verilere göre, 27 Kasım' da piyasalarda öne çıkan başlıklar:
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BIST 100 endeksi yükseliş devam ediyor!
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Yükseliş, özellikle bankacılık ve holding endekslerinden gelen güçlü performansla destekleniyor.
Ulaştırma sektörü de günün kazançlı sektörü olarak öne çıkıyor.
Dolar/TL kuru, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 34,6534 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL, yüzde 0,2'lik düşüşle 36,3110 seviyesinde işlem görüyor.
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Altın fiyatlarında, dün akşamdan itibaren stabil bir hareket gözlemleniyor.
Serbest piyasada gram altın, 2.944,15 TL alış fiyatı ve 2.944,54 TL satış fiyatıyla işlem görmeye devam ediyor.
Enerji piyasalarına göz atıldığında, Brent petrolün %0,51 artışla 73,13 dolardan işlem gördüğü dikkat çekiyor.
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