Piyasalar Bugün Hangi Yöne Dönüyor? 27 Kasım’da Altın, Döviz ve Borsa’da Neler Oluyor?

Ekonomik gelişmelerin sıkı takip edildiği bir günde, piyasalar yine hareketli. Döviz kurlarındaki yatay seyir, Borsa İstanbul'daki yükseliş sinyalleri ve altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıların radarında. İşte güncel verilere göre, 27 Kasım' da piyasalarda öne çıkan başlıklar: