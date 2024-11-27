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Piyasalar Bugün Hangi Yöne Dönüyor? 27 Kasım’da Altın, Döviz ve Borsa’da Neler Oluyor?

etiket Piyasalar Bugün Hangi Yöne Dönüyor? 27 Kasım’da Altın, Döviz ve Borsa’da Neler Oluyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 18:28

Ekonomik gelişmelerin sıkı takip edildiği bir günde, piyasalar yine hareketli. Döviz kurlarındaki yatay seyir, Borsa İstanbul'daki yükseliş sinyalleri ve altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıların radarında. İşte güncel verilere göre, 27 Kasım' da piyasalarda öne çıkan başlıklar:

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BIST 100 endeksi yükseliş devam ediyor!

BIST 100 endeksi yükseliş devam ediyor!

BIST 100 endeksi, dün yaşadığı yüzde 0,25’lik değer kaybının ardından, bugün tekrar yukarı yönlü bir ivme kazandı. Endeks, yüzde 0,42 oranında değer kazanarak 9.673,61 puandan işlem görüyor.

Yükseliş, özellikle bankacılık ve holding endekslerinden gelen güçlü performansla destekleniyor.

Yükseliş, özellikle bankacılık ve holding endekslerinden gelen güçlü performansla destekleniyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1,37 artarken, holding endeksi ise yüzde 1,04 değer kazandı.

Ulaştırma sektörü de günün kazançlı sektörü olarak öne çıkıyor.

Ulaştırma sektörü de günün kazançlı sektörü olarak öne çıkıyor.

Ulaştırma sektörü yüzde 1,78 oranında bir artış kaydediyor. Ancak, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü, yüzde 0,08 ile tek kaybı yaşayan sektör oldu.

Dolar/TL kuru, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 34,6534 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL kuru, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 34,6534 seviyesinden işlem görüyor.

Yüzde 0,04’lük bir artış gösteren dolar, bugünün erken saatlerinde istikrarını koruyor. Dün yaşanan sert dalgalanmaların ardından piyasalar, sakin bir gün geçirmeyi tercih etmiş görünüyor.

Euro/TL, yüzde 0,2'lik düşüşle 36,3110 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL, yüzde 0,2'lik düşüşle 36,3110 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/Dolar paritesi ise  1,0578 seviyesine kadar yükseldi ve yüzde 0,85'lik bir artış yaşandı.

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Altın fiyatlarında, dün akşamdan itibaren stabil bir hareket gözlemleniyor.

Altın fiyatlarında, dün akşamdan itibaren stabil bir hareket gözlemleniyor.

Ons altın, 2.654,99 dolar seviyesinde işlem görmekte ve %0,83 oranında artış kaydediyor.

Serbest piyasada gram altın, 2.944,15 TL alış fiyatı ve 2.944,54 TL satış fiyatıyla işlem görmeye devam ediyor.

Serbest piyasada gram altın, 2.944,15 TL alış fiyatı ve 2.944,54 TL satış fiyatıyla işlem görmeye devam ediyor.

Çeyrek altın, 4.710,64 TL alış ve 4.814,32 TL satış fiyatıyla alınıp satılıyor. Cumhuriyet altını ise 19.198,38 TL’den işlem görerek altın yatırımcılarını güldürüyor.

Enerji piyasalarına göz atıldığında, Brent petrolün %0,51 artışla 73,13 dolardan işlem gördüğü dikkat çekiyor.

Enerji piyasalarına göz atıldığında, Brent petrolün %0,51 artışla 73,13 dolardan işlem gördüğü dikkat çekiyor.

Küresel enerji talebine dair iyimserlik, fiyatların yükselmesine neden oluyor. Özellikle kış aylarına yaklaşılırken enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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