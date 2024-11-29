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Piyasadaki Sahte Dolarlar Fırsatçıları Harekete Geçirdi: Komisyon Almaya Başladılar

Piyasadaki Sahte Dolarlar Fırsatçıları Harekete Geçirdi: Komisyon Almaya Başladılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2024 - 22:23

Sahte dolarlar piyasayı tamamen ürkütmüş durumda. Hem yatırımcılar hem de döviz büroları özellikle 50 ve 100 dolarlara temkinle yaklaşıyor. Ancak bu durumu fırsata çevirmeye çalışanlar da var. Vatandaşların zor durumundan faydalanmak isteyen bürolar komisyon oranlarını artırdı. Sahte olma ihtimali için vatandaştan ek komisyon almaya başladılar. Vatandaşı isyan ettiren komisyonlar çaresizliğe sürüklüyor.

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Piyasada sahtesi olduğu iddiasıyla alınmayan 50 ve 100 dolarlık banknot krizi farklı bir yöne evrilmeye başladı.

Piyasada sahtesi olduğu iddiasıyla alınmayan 50 ve 100 dolarlık banknot krizi farklı bir yöne evrilmeye başladı.

Vatandaşlar bir an önce ellerindeki 50 ve 100 dolarları şüpheyle elden çıkarmak istiyor. Bunu bilen fırsatçılar ise yine akla gelmeyecek bir yöntem buldular.

Vatandaşlar bir an önce ellerindeki 50 ve 100 dolarları şüpheyle elden çıkarmak istiyor. Bunu bilen fırsatçılar ise yine akla gelmeyecek bir yöntem buldular.

Bürolar ve kuyumcular sahtesi var diye almadıkları 50 ve 100 dolarları ekstra yüklü komisyonlar alarak bozmaya başladılar.

Bürolar ve kuyumcular sahtesi var diye almadıkları 50 ve 100 dolarları ekstra yüklü komisyonlar alarak bozmaya başladılar.

Şu anda eski dolarlar adeta bir kara borsa haline gelmiş durumda. Eski dolarlar için %2 oranında komisyon alındığı belirtiliyor. Örneğin, bir kişi 100 bin dolar bozdurduğunda, 2 bin dolar gibi haksız bir kazanç sağlanmış oluyor.

Şu anda eski dolarlar adeta bir kara borsa haline gelmiş durumda. Eski dolarlar için %2 oranında komisyon alındığı belirtiliyor. Örneğin, bir kişi 100 bin dolar bozdurduğunda, 2 bin dolar gibi haksız bir kazanç sağlanmış oluyor.

Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda, sahte 50 Amerikan dolarlık banknotların genellikle yıpranmamış, temiz ve yeni göründüğü ifade edildi. Ayrıca, bu sahte banknotların filigran ve kağıt rengi gibi özelliklerinin orijinalleriyle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği belirtildi.

Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda, sahte 50 Amerikan dolarlık banknotların genellikle yıpranmamış, temiz ve yeni göründüğü ifade edildi. Ayrıca, bu sahte banknotların filigran ve kağıt rengi gibi özelliklerinin orijinalleriyle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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