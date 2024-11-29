Piyasadaki Sahte Dolarlar Fırsatçıları Harekete Geçirdi: Komisyon Almaya Başladılar

Sahte dolarlar piyasayı tamamen ürkütmüş durumda. Hem yatırımcılar hem de döviz büroları özellikle 50 ve 100 dolarlara temkinle yaklaşıyor. Ancak bu durumu fırsata çevirmeye çalışanlar da var. Vatandaşların zor durumundan faydalanmak isteyen bürolar komisyon oranlarını artırdı. Sahte olma ihtimali için vatandaştan ek komisyon almaya başladılar. Vatandaşı isyan ettiren komisyonlar çaresizliğe sürüklüyor.