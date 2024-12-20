Petrol Tankeriyle Çarpışan ve 4386 Yolcunun Öldüğü Tarihin İkinci Titanic Vakası: Dona Paz
Petrol Tankeriyle Çarpışan ve 4386 Yolcunun Öldüğü Tarihin İkinci Titanic Vakası: Dona Paz
4386 insanın hayatını kaybettiği korkunç deniz kazası tarihin en ölümcül felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak bu trajedi Titanik gibi filmlere ve kitaplara konu olmadı, adeta unutulmaya yüz tuttu. Doña Paz adlı feribot kapasitesinin üç katı yolcu alarak ölüm yolculuğuna çıktı. Petrol tankerine çarpıp alevler içinde kaldığında deniz bile kaçış imkanı sunmadı çünkü suyun üzeri yanıyordu. Geride ihmallerle dolu bir felaket ve göz ardı edilen binlerce hikaye kaldı.
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20 Aralık 1987 Filipinler’in unutulmaz karanlık günü. Doña Paz adlı feribot kapasitesinin çok üstünde yolcu taşıyarak Manila’ya doğru yol alıyordu. 1500 kişilik gemide resmi kayıtlara göre tam 4000’den fazla insan vardı.
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Güverte insanlarla dolup taşmış koridorlarda bile uyuyanlar vardı. İnsanların çoğu bırakın can yeleğini, gemide güvenlik önlemlerinin varlığından bile habersizdi.
Gemi gece saatlerinde MT Vector isimli bir petrol tankeriyle çarpıştı. Bu tanker tam 8000 varil petrol ve benzin taşıyordu. Çarpışmanın etkisiyle başlayan yangın saniyeler içinde gemiyi sardı.
Alevlerden kaçmak için denize atlayanlar ise başka bir cehenneme düştü. Denizde bile kurtuluş yoktu; alevler suyun üzerini kaplamıştı. Felakette sadece 24 kişi hayatta kaldı. Kayıpların sayısı Titanic faciasının üç katından fazlaydı ama dünya bu trajediyi neredeyse hiç konuşmadı.
Yolcuların çoğunun isimleri bile kayıtlara geçmemişti. Filipin Sahil Güvenlik yetkililerinin araştırmasına göre çarpışma anında kaptan köprüsünde yalnızca acemi bir denizci bulunuyordu. Kaptan ve mürettebat dinlenme odasında film izlemekle meşguldü.
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Doña Paz trajedisi Güneydoğu Asya’nın karanlık köşelerinde unutulmaya bırakılmış bir hikaye. Aşırı yüklenmiş gemi, güvenlik önlemlerinin eksikliği ve yetkililerin göz yummasıyla bir katliam yaşandı.
Olay dünyanın gözünden uzakta olduğu için kimse sorumluların peşine düşmedi. Filipinler’in kendi Titanic’i olan bu facia 1987’den bu yana hala birçok soruya cevap bulamadan tarihin tozlu raflarında duruyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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