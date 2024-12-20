Petrol Tankeriyle Çarpışan ve 4386 Yolcunun Öldüğü Tarihin İkinci Titanic Vakası: Dona Paz

4386 insanın hayatını kaybettiği korkunç deniz kazası tarihin en ölümcül felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak bu trajedi Titanik gibi filmlere ve kitaplara konu olmadı, adeta unutulmaya yüz tuttu. Doña Paz adlı feribot kapasitesinin üç katı yolcu alarak ölüm yolculuğuna çıktı. Petrol tankerine çarpıp alevler içinde kaldığında deniz bile kaçış imkanı sunmadı çünkü suyun üzeri yanıyordu. Geride ihmallerle dolu bir felaket ve göz ardı edilen binlerce hikaye kaldı.

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