Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Cinsel Birlikteliğinize Katkıda Bulunabilecek 12 Doğal Besin

etiket Cinsel Birlikteliğinize Katkıda Bulunabilecek 12 Doğal Besin

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 23:01

Cinsel performans herkes için önemli bir konu. İlişki deneyimini yakından etkileyen cinsel performans aslında doğru ve sağlıklı bir beslenme planının uygulanması ile geliştirilebilir. Ancak özellikle bazı besinler enerji deposu özelliği ile diğerlerinden çok daha etkili olabilir. 

İşte o mucizevi gıdalar! 😍

Not: Cinsel performans üzerinde olumlu etki yaptığı düşünülen besinlerin hiçbiri genel olarak tek başına bir çözüm sunmaz. Düzenli sağlık kontrolleri ile sizin için en iyi ve doğru önerileri bulmanız daha kolay olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Keçiboynuzu

Tam bir enerji deposu olan keçiboynuzunun her hali vücut sağlığına oldukça faydalı. Cinsel performans ise çoğu zaman vücut sağlığı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle ağaçtan koparıldığı gibi çiğ olarak veya günde 1 kaşık pekmez şeklinde tüketilen keçiboynuzu cinsel hayatınızı canlandırmanıza yardımcı olabilir. 😎

2. Kakao

Kakao, kan damarlarını genişleten flavonoid bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle penise daha fazla kan pompalanmasını sağlar. Bu nedenle özellikle 50 yaş üzeri erkeklerde cinsel gücü destekleyen doğal bir besin olarak kullanılması önerilebilir. Fakat bu aşamada pek çok etmen devreye girdiğinden bir cinsel sağlık uzmanına danışmak da faydalı olabilir. 🙃

3. İstiridye

İstiridye sperm kalitesini artırdığı tahmin edilen çinko bakımından oldukça zengindir. Bu özelliği ile hem kadında hem erkekte afrodizyak etki yaptığı söylenir. İstiridyenin içindeki bakır da partnerlerin daha fazla uyarılmasına yardımcı olarak cinsel etkinliğe katkıda bulunabilir. 💜

4. Çilek

Çilek, cinsel bölgeye giden kan akışını artırma etkisiyle bilinir ve bu özelliği sebebiyle aktif bir uyarıcı olarak kullanılabilir. Antioksidan, folik asit ve C vitamini yönünden zengin olan çilek, cinsel uyarılma yoğunluğunu artırdığı düşünüldüğünden prezervatif ve kondomlarda da sıklıkla kullanılan bir aromadır.

5. Bal

Bal, B vitamini içeriği sayesinde vücut direncini artırır ve enerji verir. Ayrıca cinsel gücü pekiştirme, afrodizyak etki yapma ve doğurganlığı artırma gibi özellikleri olduğu da söylenir. Vücudu ve zihni rahatlatan bal sağlık açısından oldukça faydalıdır, dolayısıyla cinselliğin kalitesini olumlu yönde etkileme amacıyla kullanılabilir. 😘

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Muz

Muz mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Magnezyum, potasyum ve B vitamini içeriği ile vücut enerjisini artıran muz; içindeki diğer enzimler ile libido üzerinde de olumlu etki yapabilir. 🍌

7. Avokado

Avokado son yıllarda özellikle vegan beslenme listelerindeki önemi ile bilinse de aslında cinsel hayatı renklendirme potansiyeli olan bir meyve. B6 vitamini ile erkek hormonu üretimini hızlandıran avokado, kadınlarda tiroid bezini düzenler ve bu sayede doyuma ulaşmayı kolaylaştırabilir. Ayrıca vücuda enerji verdiğinden cinsel ilişki esnasında daha iyi bir performans sergilemeye yardımcı olabilir. Fakat bu etki, birçok etmene bağlı olduğundan avokadonun tek başına mucizeler yaratmasını beklememek daha doğru bir yaklaşımdır.  ⚡️

8. Zencefil

Zencefil kan şekerini düzenleme ve afrodizyak etki yapma özellikleri olduğu düşünülen bir baharattır. Bu nedenle yemeklere ve atıştırmalık tariflerine bir tutam zencefil eklemek genel vücut sağlığını daha iyi bir hale getirerek cinsel ilişkiyi hareketlendirebilir. Zencefile ek olarak; rezene, hardal, vanilya, acı biber ve tarçın gibi baharatlar da vücut direncini ve enerjisini artırma etkisi sebebiyle tercih edilebilir. 😋

9. Taze yemişler

Taze yemişlerin birçoğu çinko ve L-arjinin gibi, cinsel uyarılmayı artırdığı düşünen ve vücut performansını artıran içeriklere sahiptir. Bu nedenle daha eğlenceli bir deneyim elde etmek için fındık, fıstık, yer fıstığı, ceviz gibi taze yemişler günde 1-2 avuç şeklinde tüketilebilir. ✌️

10. Yeşil yapraklı sebzeler

Başta roka, ıspanak, kereviz, pancar ve maydanoz olmak üzere koyu yeşil yapraklı sebzelerin tamamı vücut sağlığına olan faydaları ile bilinir. Bu tür sebzeler metabolizma hızını artırdığından genel olarak daha iyi bir ruh hali sağlamada etkilidir. Dolayısıyla birçoğu antioksidan özellikli olan ve kan şekerinin düzenlenmesinden kolesterol kontrolüne kadar sayısız faydası olan yeşil yapraklı sebzeler, iki yönlü bir kazanç için tüketilebilir. 🍀

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. İncir

Çoğu kişinin favori meyvelerinden olan incir, sadece tadıyla ve sağlıklı etkileriyle bilinmez. Aynı zamanda cinselliğe sağladığı düşünülen faydaları ile de öne çıkar. Güçlü bir afrodizyak olarak geçen incir E ve B vitaminleri bakımından da oldukça zengindir. Bu sayede hem sindirimi kolaylaştırır hem de vücuda enerji sağlar. Dolayısıyla taze veya kuru olarak cinsel hayatı renklendirme amacıyla tüketilebilir. 🙃

12. Yulaf ve yulaf kepeği

Sağlıklı yaşamın ve sporcuların bir diğer favori besini olan yulaf da cinsel deneyimi iyileştirme amacıyla tüketilmeye oldukça uygundur. Kan şekerini ve kan akış hızını düzenleyen yulafın, bu yönüyle cinsel arzuyu ve uyarılmayı olumlu etkilediği düşünülür. Özellikle kadınlarda bazı hormonlara etki ederek ilişki hazzını artırabilir. Ayrıca pek çok tarife eklenerek kullanıldığından her damak zevki için de uygundur. 😎

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın