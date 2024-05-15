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Perdelerin Uçuşmamasından Geçen Seneki Yazlıklarına Giremeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Perdelerin Uçuşmamasından Geçen Seneki Yazlıklarına Giremeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.05.2024 - 18:18

Bakalım Çarşamba gününe hangi paylaşımlar damgasını vurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Yabancı bir paylaşımla başlayalım.

Yabancı bir paylaşımla başlayalım.
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Sade olsun Selim Bey.

Sade olsun Selim Bey.
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Çok iyi poz.

Çok iyi poz.
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Festival yayınları

Festival yayınları
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Güven verdi.

Güven verdi.
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Kırma heveslerini.

Kırma heveslerini.
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Devam edelim.

Devam edelim.
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Hesaplar karışmış Berkay.

Hesaplar karışmış Berkay.
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Çünkü esmiyor.

Çünkü esmiyor.
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Koymuşsun.

Koymuşsun.
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Suç mahalline geri dönmüş.

Suç mahalline geri dönmüş.
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Bu güzel gelişmeyi yayalım.

Bu güzel gelişmeyi yayalım.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👍

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