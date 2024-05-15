Perdelerin Uçuşmamasından Geçen Seneki Yazlıklarına Giremeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Perdelerin Uçuşmamasından Geçen Seneki Yazlıklarına Giremeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba gününe hangi paylaşımlar damgasını vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Yabancı bir paylaşımla başlayalım.
Sade olsun Selim Bey.
Çok iyi poz.
Festival yayınları
Güven verdi.
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Kırma heveslerini.
Devam edelim.
Hesaplar karışmış Berkay.
Çünkü esmiyor.
Koymuşsun.
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Suç mahalline geri dönmüş.
Bu güzel gelişmeyi yayalım.
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