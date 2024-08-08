Pazara Kadar mı Mezara Kadar mı: Sen Ne Kadar Aşıksın?

Aşk senin için önemli olsa da, bağımsızlığını korumak da öyle. İlişkilerinde özgürlüğünü ve kişisel alanını önemseyen birisin. Partnerinle birlikte olmanın tadını çıkarırken, kendi özgürlüğünden de ödün vermezsin. Pek aşık olmayan insanlar, bağımsızlık ve kişisel alanlarını korumaya daha fazla önem verebilirler. Kendi yaşamlarında ve kariyerlerinde daha fazla odaklanabilirler. Ama sende bu durumun ipi biraz kaçmış gibi...