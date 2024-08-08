Pazara Kadar mı Mezara Kadar mı: Sen Ne Kadar Aşıksın?
Pazara Kadar mı Mezara Kadar mı: Sen Ne Kadar Aşıksın?
Aşk, insanların duygusal dünyasında derin etkiler yaratan güçlü bir duygudur. Bu testi, aşkın ne kadar derin bir şekilde senin hayatını etkilediğini ölçmek için hazırladık!
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. İlk buluşmada neler hissettin?
3. Peki sevgilin sana olan duygularını ifade ettiğinde ne hissedersin?
4. Partnerinle zaman geçirdiğinde en çok hangi duyguyu hissedersin?
5. Devam edelim; partnerinle aranızda bir sorun olduğunda nasıl davranırsın?
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