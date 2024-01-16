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Payvonda Direk Dansı Yapan Dayıdan Doğrusunu Unutturan Yazım Yanlışlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Payvonda Direk Dansı Yapan Dayıdan Doğrusunu Unutturan Yazım Yanlışlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.01.2024 - 19:41

Salı günü en çok kimler timeline'a düşmüş, kimler esprinin dibine vurmuş. Gelin göz atalım...

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Çaycı Hüseyin'in yeni imajıyla başlayalım!

Çaycı Hüseyin'in yeni imajıyla başlayalım!
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İnsanın en büyük iç hesaplaşmalarını yaşadığı andır...

İnsanın en büyük iç hesaplaşmalarını yaşadığı andır...
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Kombin derdine düşenler...

Kombin derdine düşenler...
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Kanıt lazım.

Kanıt lazım.
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İçimdeki çocuk menüleri de gelmeli.

İçimdeki çocuk menüleri de gelmeli.
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👇

👇
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Abartmayın!

Abartmayın!
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Sağdaki Danla Biliç mi?

Sağdaki Danla Biliç mi?
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Yapılması gereken muamele 👍

Yapılması gereken muamele 👍
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Biraz düşününce mantıklı geliyor.

Biraz düşününce mantıklı geliyor.
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Oranın ortamı farklıdır.

Oranın ortamı farklıdır.
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Doğrusunu unutturdu.

Doğrusunu unutturdu.
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Yarın yine buralardayız 👋

Yarın yine buralardayız 👋
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