Payvonda Direk Dansı Yapan Dayıdan Doğrusunu Unutturan Yazım Yanlışlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Payvonda Direk Dansı Yapan Dayıdan Doğrusunu Unutturan Yazım Yanlışlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Salı günü en çok kimler timeline'a düşmüş, kimler esprinin dibine vurmuş. Gelin göz atalım...
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Çaycı Hüseyin'in yeni imajıyla başlayalım!
İnsanın en büyük iç hesaplaşmalarını yaşadığı andır...
Kombin derdine düşenler...
Kanıt lazım.
İçimdeki çocuk menüleri de gelmeli.
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Abartmayın!
Sağdaki Danla Biliç mi?
Yapılması gereken muamele 👍
Biraz düşününce mantıklı geliyor.
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Oranın ortamı farklıdır.
Doğrusunu unutturdu.
Yarın yine buralardayız 👋
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