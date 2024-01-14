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Partnerinle Birlikte Okumanız İçin Bir Kitap Öneriyoruz!

etiket Partnerinle Birlikte Okumanız İçin Bir Kitap Öneriyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 23:01

Partnerinizle okuyup aşık olacağınız, zevklerinize uyan ve belki de başucu kitabınız yapacağınız o kitabı öğrenmeye hazırsanız haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Hayatın bir hikaye ve sen sevgilinle hangi evde yaşıyorsun?

3. Siz nasıl tanıştınız?

4. İlişkinizin olmazsa olmazı nedir?

5. Son zamanlarda ilişkiniz nasıl gidiyor?

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6. Genellikle buluştuğunuzda ne yapıyorsunuz?

7. Gidiş dönüş bir uçak bileti kazandınız ve istediğiniz şehre uçabiliyorsunuz. Nereye giderdiniz?

8. Son olarak, sizin ilişkiniz bir aşk romanı olsaydı kimin yazmasını isterdin?

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Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu!

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu!

Siz Stefan Zweig'ın yer yer romantik, yer yer gerçekçi ve duygusal dilini çok seveceksiniz. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu ise Zweig'ın unutulmaz eserleri arasında yer alıyor. Zaten oldukça romantik bir çiftsiniz, çevrenizdeki her şeye karşı duyarlısınız. Birlikte bu kitabı okuduğunuzda çok etkileneceğinizden eminiz. Saplantılı aşk üzerine 1922'de yazılan kitapta hayatı boyunca kendisini fark etmeyen bir adamı seven kadının duygularını görüyoruz.

Zamanı Durdurmanın Yolları!

Zamanı Durdurmanın Yolları!

Hem hayatınıza farklı bir bakış açısı katmak hem de okurken de biraz keyif almanız için Zamanı Durdurmanın Yolları'ndan daha iyi bir öneri düşünülemez. Matt Haig tarafından yazılan bu kitabı okurken üzerine konuşacak, sonrasında da hafızanızdan silemeyeceksiniz. Zamanda kaybolmuş bir adamın hikayesine odaklanan Zamanı Durdurmanın Yolları gerçekten de okurken şaşıracağınız bir eser! Herkesten daha yavaş yaşlanan ve 400 yaşında olmasına rağmen 40'larında gibi görünen Tom Hazard'ın hikayesini okumayı unutmayın!

Kahve Soğumadan Önce!

Kahve Soğumadan Önce!

Siz çift olarak yeni şeyler keşfetmeyi, farklı olanı yapmayı ve eğlenmeyi çok seviyorsunuz. O yüzden Kahve Soğumadan Önce ile Japonya'ya ışınlanacak, yer yer duygulanacak yer yer de çok sevineceksiniz. Toshikazu Kawaguchi ile Japon edebiyatıyla tanışırken hikayenin de etkisi altında kalıcaksınız. Zaman yolculuğu yapmanın mümkün olduğu bir kafede kahveniz soğumadan yolculuğunuzu bitirmeli ve gerçek dünyaya dönmelisiniz. Bu heyecan verici hikaye sizi çok etkileyecek!

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