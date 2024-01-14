Partnerinle Birlikte Okumanız İçin Bir Kitap Öneriyoruz!
Partnerinle Birlikte Okumanız İçin Bir Kitap Öneriyoruz!
Partnerinizle okuyup aşık olacağınız, zevklerinize uyan ve belki de başucu kitabınız yapacağınız o kitabı öğrenmeye hazırsanız haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Hayatın bir hikaye ve sen sevgilinle hangi evde yaşıyorsun?
3. Siz nasıl tanıştınız?
4. İlişkinizin olmazsa olmazı nedir?
5. Son zamanlarda ilişkiniz nasıl gidiyor?
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6. Genellikle buluştuğunuzda ne yapıyorsunuz?
7. Gidiş dönüş bir uçak bileti kazandınız ve istediğiniz şehre uçabiliyorsunuz. Nereye giderdiniz?
8. Son olarak, sizin ilişkiniz bir aşk romanı olsaydı kimin yazmasını isterdin?
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