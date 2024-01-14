Partnerinle Birlikte Okumanız İçin Bir Kitap Öneriyoruz!

Hem hayatınıza farklı bir bakış açısı katmak hem de okurken de biraz keyif almanız için Zamanı Durdurmanın Yolları'ndan daha iyi bir öneri düşünülemez. Matt Haig tarafından yazılan bu kitabı okurken üzerine konuşacak, sonrasında da hafızanızdan silemeyeceksiniz. Zamanda kaybolmuş bir adamın hikayesine odaklanan Zamanı Durdurmanın Yolları gerçekten de okurken şaşıracağınız bir eser! Herkesten daha yavaş yaşlanan ve 400 yaşında olmasına rağmen 40'larında gibi görünen Tom Hazard'ın hikayesini okumayı unutmayın!