Partnerinle Aynı Evde Yaşasan İlk Haftan Nasıl Geçerdi?
Partnerinle Aynı Evde Yaşasan İlk Haftan Nasıl Geçerdi?
Hiç partnerinle aynı evde yaşamayı düşündün mü? Eğer düşündüysen bu testi hemen çözmeni tavsiye ediyoruz. Çünkü testin sonunda aynı evde yaşasanız, beraber deneyimleyeceğiniz şeyleri anlatacağız!
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Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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Şimdi söyle bakalım, beraberliğiniz ne zamandan beri devam ediyor?
Sevgi diliniz bunlardan hangisi?
Dağınık biri misin? Aramızda! 🤫
En son ne zaman kavga ettiğinizi öğrenebilir miyiz?
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Partnerinin yaptığı hataları sık sık düzeltme ihtiyacı duyuyor musun?
Uyku düzenini merak ettik! Sana en uygun olanını seçer misin?
Son olarak şunu soralım: Sence sen uyumlu biri misindir?
İlk hafta gayet güzel geçer ama sonrası için bir şey diyemeyiz.
İlk hafta birkaç pürüz dışında güzel geçer.
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Bizce çok iyi bir hafta geçirirdiniz!
E ne duruyorsunuz, hemen aynı eve taşının!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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