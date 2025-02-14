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Partnerinle Aynı Evde Yaşasan İlk Haftan Nasıl Geçerdi?

etiket Partnerinle Aynı Evde Yaşasan İlk Haftan Nasıl Geçerdi?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 23:01

Hiç partnerinle aynı evde yaşamayı düşündün mü? Eğer düşündüysen bu testi hemen çözmeni tavsiye ediyoruz. Çünkü testin sonunda aynı evde yaşasanız, beraber deneyimleyeceğiniz şeyleri anlatacağız!

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Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

Şimdi söyle bakalım, beraberliğiniz ne zamandan beri devam ediyor?

Sevgi diliniz bunlardan hangisi?

Dağınık biri misin? Aramızda! 🤫

En son ne zaman kavga ettiğinizi öğrenebilir miyiz?

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Partnerinin yaptığı hataları sık sık düzeltme ihtiyacı duyuyor musun?

Uyku düzenini merak ettik! Sana en uygun olanını seçer misin?

Son olarak şunu soralım: Sence sen uyumlu biri misindir?

İlk hafta gayet güzel geçer ama sonrası için bir şey diyemeyiz.

Gayet iyi bir başlangıç yaparsınız, birbirinizin enerjisine ayak uydurursunuz ama sonrası için biraz şüpheliyiz. Çamaşır sepetinde “Bu nasıl buraya gelmiş?” dedirten şeyler mi olur, yoksa bulaşıklar kendiliğinden kaybolmayı mı reddeder, bilemeyiz. Bizce bu ilk hafta biraz pembe panjurlu rüya gibi olur ama sonrası... Eh, herkes kendi sınavını kendi verir. 😊

İlk hafta birkaç pürüz dışında güzel geçer.

Ufak tefek şeylere takılmayın. Mesela diş macununu kim ortadan sıkıyor veya “Tavayı acaba yıkayacak mı yıkamayacak mı?” derdi. Ama genel olarak uyumlu bir haftanız olur. Hatta belki de bu küçük pürüzler sayesinde birbirinize daha çok alışır ve eğlenirsiniz. Bizce biraz esnek olursanız işler tatlıya bağlanır! 🫶

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Bizce çok iyi bir hafta geçirirdiniz!

Siz bu işi çözmüşsünüz! İlk hafta tam bir uyum, kahkahalar, ortak dizi izleme maratonları... Evdeki havluların nerede olması gerektiği gibi detaylarda bile aynı kafadasınız. Bu hafta her anlamda ışıl ışıl geçer. Bizce evdeki atmosfer o kadar iyi olur ki dışarı çıkmaya bile gerek duymazsınız. Sizi tebrik ediyor ve “Bravo!” diyoruz! 🌟

E ne duruyorsunuz, hemen aynı eve taşının!

Bu kadar uyumlu başka bir ikili yok! İlk hafta mı? Sanki yıllardır birlikte yaşıyormuşsunuz gibi. Kahvaltı masasındaki tuz bile yerini biliyor, o derece! Bizce düşünmeyin, hemen taşının. Hayatı paylaşmak sizin için zaten doğal bir süreç gibi görünüyor. Her şey böyle giderse bu iş çok güzel yerlere varır!

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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