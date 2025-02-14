Partnerinle Aynı Evde Yaşasan İlk Haftan Nasıl Geçerdi?

Bu kadar uyumlu başka bir ikili yok! İlk hafta mı? Sanki yıllardır birlikte yaşıyormuşsunuz gibi. Kahvaltı masasındaki tuz bile yerini biliyor, o derece! Bizce düşünmeyin, hemen taşının. Hayatı paylaşmak sizin için zaten doğal bir süreç gibi görünüyor. Her şey böyle giderse bu iş çok güzel yerlere varır!