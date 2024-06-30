Partnerinizle Duygusal Kimyanızın Uyumunu Ölçmek İçin Gözlemleyebileceğiniz 10 Şey

Duygusal kimya ilişkiden ilişkiye değişebilir ve her ilişkinin ihtiyaç duyduğu şeyler farklılık gösterir. Tensel uyum hep duyduğumuz bir şey olsa da duygusal uyum çok daha önemlidir çünkü partnerinizin duygularına ortak olabilmek aşkınızı bine katlar. Bakalım, başlıktaki soruları olumlu cevaplayabiliyor musunuz? 🤔