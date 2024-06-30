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Partnerinizle Duygusal Kimyanızın Uyumunu Ölçmek İçin Gözlemleyebileceğiniz 10 Şey

etiket Partnerinizle Duygusal Kimyanızın Uyumunu Ölçmek İçin Gözlemleyebileceğiniz 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 23:46

Duygusal kimya ilişkiden ilişkiye değişebilir ve her ilişkinin ihtiyaç duyduğu şeyler farklılık gösterir. Tensel uyum hep duyduğumuz bir şey olsa da duygusal uyum çok daha önemlidir çünkü partnerinizin duygularına ortak olabilmek aşkınızı bine katlar. Bakalım, başlıktaki soruları olumlu cevaplayabiliyor musunuz? 🤔

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1. Birbirinizi ne kadar anlayabiliyorsunuz?

Duygusal kimyanın olumlu hissettiren ilk sebebi çiftlerin birbirlerine karşı empati yapabilme yeteneklerinin yüksek olmasıdır. Zor zamanlarda siz partnerinize, partneriniz size karşı anlayışlı ve çözüm odaklıysa duygusal kimyanız yüksek diyebiliriz.

2. Partnerinizle iletişim stilinizi nasıl değerlendirirsiniz?

Duygusal kimyası yüksek çiftlerin iletişim konusunda pek bir sıkıntısı olmaz. Birbirlerine karşı saygılı ve dürüst olurlar. Özellikle kavga anlarında belli olan iletişim stillerinde partnerinize karşı rahat bir tavırda olup olmadığınız da diğer işaretlerden biridir.

3. Gelecek planlarınız birbirine uyuyor mu?

İlişkide partnerinizi ne kadar severseniz sevin gerçekçi olmak gerekirse ortak hedefler olmadığı zaman ilişkiler yol ayrımına gidiyor. Bunun nedeni bir taraf için hayallerinden vazgeçmek zorunda olan kişinin mutsuz olması olabilir. Bu yüzden uzun vadeli planlarınızda partnerinizin ne düşündüğünü mutlaka önemseyin.

4. Partnerinize güveniyor musunuz?

Güven, sağlıklı bir ilişkinin en temel unsurudur. Partnerinize sadakat anlamında güvenmeniz oldukça önemli olsa da burada bahsedilen aslında korkmadan, çekinmeden veya utanmadan partnerinize kendinizi açmak konusunda olan güvendir. Bunu yapabiliyorsanız duygusal uyumunuz güçlüdür.

5. İlişkinizde saygı gördüğünüzü düşünüyor musunuz?

Kararlarınıza, düşüncelerine ve duygularınıza karşı tarafın saygı gösterip göstermediğine hiç dikkat ettiniz mi? Partneriniz her zaman sizi onaylamak zorunda değil, fakat bunun nedenlerini saygılı bir biçimde size aktarıyor ve duygularınızı önemsiyorsa duygusal kimyanız yüksek demektir.

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6. Partnerinizle birlikteyken kahkaha atıyor musunuz?

Birlikte zaman geçirirken duygularınız en yüksek seviyedeyse ve kahkahalarınız tüm evde yankılanıyorsa geçirdiğiniz zaman duygusal anlamda çok kalitedir. Keyif aldığınız etkinlikleri birlikte yapmak ilişkinizin duygusal kimyasını da arttırır.

7. Zor zamanlarda birbirinize destek oluyor musunuz?

Partnerinizin zor zamanlarında duygusal olarak onu hiç yalnız bırakmıyor ve aynı hassasiyeti karşı taraftan da görüyorsanız birbirinizin duygularına değer verdiğinize işarettir. Zor zamanlarda destek olmak ayrıca ilişkinin kalitesini de epey arttırır.

8. Partnerinizle birlikteyken doğal ve rahat hissediyor musunuz?

Partnerinizle birlikteyken her hareketinize dikkat etmek zorunda hissediyorsanız orada minik bir sıkıntı olabilir. İlişkideki samimiyet düzeyi oldukça önemlidir ve duygularınızı rahatça gösterebildiğiniz yerde sizin için doğru yerdir.

9. Partnerinizin günlük hayatındaki detayları önemsiyor musunuz.?

Günlük hayatımızdaki detaylar küçük gibi görünse de çığ gibi yığılarak bütün hayatımızın içine adeta yerleşiyor. Bundan dolayı partnerinizin günlük hayatındaki sorunlarını önemseyip destek olmanız ona oldukça destek verir ve ilişkinizin de kötü etkilenmesini engeller.

10. Sorumluluklarınızı paylaşıyor musunuz?

Hayatınızda olan problemleri nasıl çözdüğünüzü gözlemleyin. Eğer sadece bir taraf önemseyip çözmeye çalışıyorsa bu durum yanlıştır. Tıpkı paylaştığınız hayat gibi sorumluluklar da ortaktır ve partnerinize destek olmak duygusal kimyanızı arttırır.

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