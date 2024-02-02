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Partnerinizle Birlikte Vitesi 5'e Atacak Kadar Heyecanı Artıracak Arabada Yapabileceğiniz 10 Pozisyon

etiket Partnerinizle Birlikte Vitesi 5'e Atacak Kadar Heyecanı Artıracak Arabada Yapabileceğiniz 10 Pozisyon

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 23:01

Eski güvenilir yatağınızda partnerinizle sevişmek üzeresiniz ki birdenbire garajınızda çok iyi ve daha heyecan verici bir seçeneğiniz olduğunu hatırlıyorsunuz: arabanız! Sonuçta, arka koltukta çılgına dönerken camları buğulamaktan daha sıcak ne olabilir?

Arabada deneyebileceğiniz en iyi seks pozisyonlarını sizin için derledik! 🔥

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1. Cargirl

1. Cargirl

Neden bu pozisyon? Çünkü eşinizin üzerine atlayıp inmek kolaydır, penislerinin açısı veya kayışları sayesinde tonlarca klitoral uyarı alırsınız ve istediğiniz kadar derine inmek için vücudunuzu ona doğru itebilirsiniz. 😏

2. Backseat Doggy

2. Backseat Doggy

Dürüst olmak gerekirse misyonerliği arabada yapmak zor olabilir. Çünkü muhtemelen ikiniz de bacaklarınızı tam olarak uzatamayacaksınız. Öte yandan Backseat doggy stili mükemmeldir: derin bir penetrasyon, G ve P bölgesi uyarımı... Tam bir kazan-kazan pozisyonu. 😉

3. Ters Cargirl

3. Ters Cargirl

Bu pozisyonda tıpkı Cargirl pozisyonu gibi, yalnızca sırtınız ve poponuz partnerinize dönük olacak şekilde oturacaksınız. Bu pozisyon torpido gözüne yaslanabileceğiniz için size daha fazla kontrol imkanı tanır. Partnerinizin itişlerinin derinliğini ve hızını kontrol etmek için gerçekten harika!

4. Carboy

4. Carboy

Yorgunsanız, devam edin ve partnerinizin sürücü koltuğuna oturmasına izin verin...Bu pozisyonda, o üzerinize otururken siz uzanacaksınız. 😊

5. The Seashell

5. The Seashell

Arabada daha az yer kaplamanın bir yolu var mı? Vücudunuzu ikiye katlayın. Pozisyonun adının nereden geldiğini anlamış olmalısınız şimdi.😉

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6. Reverse Scoop

6. Reverse Scoop

Bu uzanma pozisyonu, arka koltuklar için harikadır, çünkü misyonerden farklı olarak vücutlarınız temelde birbirine dolanmıştır ve bacaklarınız bükülür.  Kafanızı araba tavanına çarpma şansınız yok. 😅

7. The Om

7. The Om

Om, sert bir pozisyon değil de daha çok sekste yavaşlamayı seçenlerin hoşuna gidecek bir seks pozisyonu.

8. Spider

8. Spider

Kendi araba seks sahnenizdeki ilginçliği artırmak ister misiniz? İşleri biraz daha sert hale getirmek istiyorsanız, bu pozisyon tam sizlik! Pozisyon, yoğun penetrasyon ve klitoral uyarı oluştururken, sizin ve partnerinizin birbirinizin vücuduna tam olarak bakmanıza izin verir - çoğu araba seks pozisyonunun yapamadığı bir şey. 😉

9. Rear Seat

9. Rear Seat

Tamam, henüz denemediyseniz arka koltuk konumunu kesinlikle denemenizin zamanı geldi. Siz ve partneriniz sırayla kapıya yaslanırken diğeri dizlerinin üzerine çökebilirsiniz. 😊

10. Bullseye

10. Bullseye

Arka koltuğun tadını çıkarıyorsan, orada kal! Arabanın bu alanıyla başa çıkmanın bir başka yolu da bu pozisyonu denemek. Bu pozisyon yüze oturmayı tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.

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