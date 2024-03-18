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Partnerinizi Anında Yükseltip Size Deli Divane Olmasını Sağlayacak 11 Mesaj

etiket Partnerinizi Anında Yükseltip Size Deli Divane Olmasını Sağlayacak 11 Mesaj

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 23:46

Geceleri mesaj atarken 'Uyudun mu?' yazmak yerine daha yaratıcı mesajlar için buyurun içeriğimize! 👇

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1. Karşı tarafın gözlerinden kalpler çıksın istiyorsanız:

'Seninle geçirdiğim her an, hayatımın en değerli anlarıdır. Seninle olmak, her şeyin ötesinde bir mutluluk.'

2. İltifat etmek istiyorsanız:

'Gülüşün benim için her zaman en güzel şey. O güzel gülüşünü görmek için her şeyi yapabilirim.'

3. Biraz romantik olmak istiyorum diyorsanız:

'Seninle her anı paylaşmak benim için bir zevk. Seninle olduğumda dünya daha güzel bir yer gibi hissediyorum.'

4. "Seni seviyorum" demeyi daha da romantik hale getirmek istiyorsanız:

'Seninle geçirdiğim her gün, seninle daha fazla vakit geçirmek istediğim bir gün oluyor. Seni her gün daha çok seviyorum.'

5. "Tamam, en romantik sensin" dedirtecek o mesaj:

'Seninle olmak beni her zaman daha iyi bir insan yapıyor. Seninle olmak, içimdeki en iyi duyguları uyandırıyor.'

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6. Şiir gibi konuşmak istiyorum diyenlere:

'Seninle geçirdiğim zaman, benim için sonsuz bir hazine. Seninle olmak, her şeyi anlamlı kılıyor.'

7. Biraz daha erotik bir mesaj arayanlara:

'Tenim seni özlemiş gibi hissediyor. Yakında seninle olmak için sabırsızlanıyorum.'

8. "Budur!" dedirtecek o mesaj:

'Seni bulduğum an bu kadar şanslı olduğumu hiç düşünmemiştim.'

9. "Sonsuza kadar seninle olacağım" mesajı vermek için:

'Seninle olan bağımızı her geçen gün daha da derinleştiriyorum. Seninle birlikte olmak, hayatımın amacı gibi.'

10. Partnerinizin sizi anında yanında istemesi için:

'Seninle olmanın getirdiği tatmin ve şehvet beni deli ediyor. Sana karşı arzularımı tatmin etmek istiyorum.'

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11. Özlem dolu bir mesaj olsun istiyorsanız:

'Seninle geçirdiğim her an, seninle geçireceğim daha fazla zamana olan özlemimi artırıyor. Seni her an daha çok seviyorum.'

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