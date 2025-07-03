Partneriniz ile Ruh Eşi misiniz Yoksa Ruh İkizi mi?
Ruh eşleri huzuru ve uyumu getirirken, ruh ikizleri ise insanın kendini keşfetmesine yardımcı olur. Her iki bağlanma şekli de ilişkide derin bir bağ oluşmasını sağlar. Peki, sizin yaşadığınız ilişki hangisi? Gelin, birlikte bakalım!
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1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi asıl sorulara geçelim! Söyleyin bakalım, birlikte vakit geçirirken nasıl hissediyorsunuz?
3. O zaman geçmişe dönelim. İlk karşılaşmanız nasıldı?
4. Bir araya geldiğinizde en çok ne yapmayı seversiniz?
5. Birbirinize kattığınız en büyük şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?
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6. Peki, birbirinizin düşüncelerini önceden tahmin edebiliyor musunuz?
7. Kavga ettiğiniz zaman ne yaparsınız, sorunu nasıl çözersiniz?
8. Son olarak, hayata bakış açınız nasıl?
Ruh ikizisiniz!
Ruh eşisiniz!
Ruh bağınız karmaşık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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