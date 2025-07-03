Partneriniz ile Ruh Eşi misiniz Yoksa Ruh İkizi mi?

Güçlü bir bağınız var ama bir o kadar da değişken! Birbirinize olan yaklaşımlarınız değişebiliyor. Tartışma esnasında verilen tepkiler hep aynı değil. Ayrıca tutkunun yanında huzuru hissedebiliyorsunuz. Bu karşınızdaki insanı hem dostunuz hem de aşkınız olarak görmenizden kaynaklı. Hayata belli bir noktada aynı bakarken belli noktalarda da farklı bakabiliyorsunuz. Bu da aranızdaki bağı değişken kılıyor!