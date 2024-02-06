Partnerinin Yüzünü Gülümsetmek İsteyenlere: Ne Yazacağını Bilemeyenler İçin En Tatlı Mesaj Önerileri

Bu mesajı attığın partnerine gece uyumadan önce onu düşündüğünü ve sabah onu düşünerek uyandığını söylüyorsun aslında. Partnerine sabah ilk yaptığın şeyin onu hatırlamak olduğunu söyleyerek onu çok sevdiğini de göstermiş oluyorsun. 😍