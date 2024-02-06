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Partnerinin Yüzünü Gülümsetmek İsteyenlere: Ne Yazacağını Bilemeyenler İçin En Tatlı Mesaj Önerileri

etiket Partnerinin Yüzünü Gülümsetmek İsteyenlere: Ne Yazacağını Bilemeyenler İçin En Tatlı Mesaj Önerileri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 22:01

Partnerden gelen her mesaj bizi güldürüyor ama bazı mesajlar var ki eriyip bitiyoruz. Açar açmaz yüzde gülümseme oluşturacak mesajları derledik. Gelin okuduğunuz anda mutluluğunuzu arşa çıkaracak mesajlara birlikte bakalım...

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1. "Güne senin gülüşünü hayal ederek başladım."

Bu mesajı attığın partnerine gece uyumadan önce onu düşündüğünü ve sabah onu düşünerek uyandığını söylüyorsun aslında. Partnerine sabah ilk yaptığın şeyin onu hatırlamak olduğunu söyleyerek onu çok sevdiğini de göstermiş oluyorsun. 😍

2. "Sen tanıdığım en iyi kalpli insansın."

Birini dünyanın en iyi kalplisi olarak tanımlamak en güzel iltifatlardan. Dünyanın bu kadar kötü olduğu bir dönemde partnerinin iyiliğine iltifat etmek çok güzel bir şey. 💜

3. "Sen olduğun halinle çok güzelsin."

Bu mesaj partnerine atabileceğin en güzel mesajlardan olabilir. Onu olduğu gibi sevdiğini ve hiçbir şeyini değiştirmek istemediğini söyleyerek ilişkinizi derinleştirebilirsin! 🥰

4. "Aşk şarkıları artık bana daha anlamlı geliyor."

Aşk şarkılarını dinlerken artık daha anlamlı olduğunu partnerine söyleyerek ona büyük bir aşk itirafında bulunabilirsin. ❤️

5. "Seninle güne başlamak, hayatımı güzelleştiriyor."

Bu mesaj, partnerine atabileceğin en güzel mesajlardan biri. Onunla uyuyup onunla uyanmanın, senin hayatını güzelleştirmesi ilişkinizin çok güzel bir yerde olduğunu gösteriyor. Birlikte uzun, güzel yıllarınız olacak gibi. 💏

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6. "Benim için her zaman orada olacağını bilmek çok güzel bir duygu."

Bu güzel mesajı alınca mutlu olmayan yoktur. İlişkinizin derinleştiğini gösteren bu mesaj, aranızdaki güvenin de oluştuğunu gösteriyor. Partnerine bu kadar güvendiğini göstermek onun çok hoşuna gidecektir!

7. "Senden önce sıkıcı biriydim. Hayatımı daha eğlenceli hale getirdiğin için teşekkürler."

Partnerine atacağın her mesaj güzeldir ama bu mesaj bir başka güzel. Onunla hayatının daha çekilebilir olduğunu söyleyen bu mesaja ne kadar mutlu olsa az! 🫠

8. "Bugün olsa yine seni seçerdim."

Her şartta onu seçeceğini söyleyen bir mesaj atarak partnerine çok şanslı hissettirebilirsin. O gün tanışmasaydınız başka şartlar altında tanışsaydınız bile yine beraber olacağınızı söylemek, mutlu olmak için yeter bir sebep. 😎

9. "Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın."

Partnerine onu şansın olarak gördüğünü söylemek çok güzel. İlişkinizin iyi gittiğini bu mesajdan anlamak mümkün. Birbirinizin şansı olduğunuzu düşünüyorsanız siz şimdiden olmuşsunuz gibi! 👩‍❤️‍👨

10. "Seninle her şey çok daha güzel."

www.reddit.com

Mesajlarını açtığında partnerin bu mesajı görse mutluluktan havaya uçacağı kesin. Partnerine yaptığın her şeyin onunla daha güzel olduğunu ifade etmen onu mutlu etmek için yeter. 💃

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