Partnerine Nasıl Bir Doğum Günü Partisi Düzenlemelisin?

Görünüşe göre partnerin tam bir sosyal kelebek! Geniş bir çevresi var ve bu çevre, tahmin edemeyeceğin kadar geniş! Düzenleyeceğin parti için kaç kişi çağıracağını sen bile tahmin edemeyeceksin, bu yüzden buna göre bir mekan seçmen daha iyi olacak. Partnerinin en sevdiği renk neyse, misafirlerin de o renkte kıyafet tercih edebileceği bir parti düzenleyebilirsin. Ama mümkün olduğunca bu konsepti ondan gizlemeye çalış, partnerin içeri girdiğinde herkesin aynı renkte giyindiğini gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyecek.

Şimdiden mutlu yaşlar dileriz! 🥳