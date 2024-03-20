Partnerinden Kaç Kez Özür Dilediğini Tahmin Ediyoruz!

Bu sonucu yazmıştık ama kimseye çıkmaz herhalde diyorduk, ''İnsanız abi, illa ki bir iki kez de olsa özür dilenir yaa...'' diyorduk. Diyorduk daaaa... Hey yavrum hey! Bizi o kadar şaşırttın ki seni tüm ekip olarak ayrıca tebrik edip ödül falan versek yeridir sanırım, nasıl özür dilemez insan hiç ya vallahi aklımız almadı. 😂