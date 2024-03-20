Partnerinden Kaç Kez Özür Dilediğini Tahmin Ediyoruz!
Partnerinden Kaç Kez Özür Dilediğini Tahmin Ediyoruz!
Özür dilemek çözüm odaklı ve erdemli her insanın kolayca yaptığı bir şeydir.
Peki sen partnerinden kaç kez özür diledin? 👇
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1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Partnerinle onun haklı olduğunu düşündüğün bir tartışmanızda ne yaparsın?
3. Peki sevgilin senin onu ihmal ettiğini söylese tepkin ne olur?
4. Peki sen bir yanlış yaptığını hissettiğinde nasıl bir tavır takınıyorsun?
5. Onu neden üzdüğünü sorsak, bize neler söylerdi sence?
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6. Pekiii şimdi veya önceki ilişkilerini düşündüğünde ne sıklıkla tartışma yaşıyorsun?
7. Karşındakini özür dilemeyerek çıldırttığın oldu mu?
8. Son olarak söyle bakalım, sence sen iyi biri misin?
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