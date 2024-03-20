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Partnerinden Kaç Kez Özür Dilediğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Partnerinden Kaç Kez Özür Dilediğini Tahmin Ediyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 23:01

Özür dilemek çözüm odaklı ve erdemli her insanın kolayca yaptığı bir şeydir. 

Peki sen partnerinden kaç kez özür diledin? 👇

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1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerinle onun haklı olduğunu düşündüğün bir tartışmanızda ne yaparsın?

3. Peki sevgilin senin onu ihmal ettiğini söylese tepkin ne olur?

4. Peki sen bir yanlış yaptığını hissettiğinde nasıl bir tavır takınıyorsun?

5. Onu neden üzdüğünü sorsak, bize neler söylerdi sence?

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6. Pekiii şimdi veya önceki ilişkilerini düşündüğünde ne sıklıkla tartışma yaşıyorsun?

7. Karşındakini özür dilemeyerek çıldırttığın oldu mu?

8. Son olarak söyle bakalım, sence sen iyi biri misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

5 kez özür dilemişsindir!

Niye bu kadar zor geliyor sana özür dilemek ya hu? Rahat ol biraz. Özür dileyince biz denedik kesinlikle incilerin dökülmüyor. Hatta bir şey diyelim mi? Bu yanını geliştirince insanlar daha da fazla seninle takılmak istiyor. Çünkü özür dilemek cidden asil bir davranış. Lütfen biraz keskin sınırlarını kenara bırakarak doğru zamanlarda daha fazla özür dile.

60 kez özür dilemişsindir!

Vaaay! Enerji bombası seni. Sen ne tatlı ne iyi niyetli birisin ya hu, bravo sana. Özelikle de sen birinin suratını asık gördüğün an hemen gidip ''Neyin var?'' diye soran birisin. Cidden bravo sana. Seninle gurur duyduk!

Sen hiç özür dilemiyorsun! 😶🙄

Bu sonucu yazmıştık ama kimseye çıkmaz herhalde diyorduk, ''İnsanız abi, illa ki bir iki kez de olsa özür dilenir yaa...'' diyorduk. Diyorduk daaaa... Hey yavrum hey! Bizi o kadar şaşırttın ki seni tüm ekip olarak ayrıca tebrik edip ödül falan versek yeridir sanırım, nasıl özür dilemez insan hiç ya vallahi aklımız almadı. 😂

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