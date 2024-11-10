Partnerin Seni Gerçekten Tanıyor mu?

İlişki demek, iki insanın ortak bir paydada buluşarak hayatlarını birleştirmesi demek aslında. Tabii romantik ve cinsel anlamda olmalı. Zaman geçirebilmek için de birbirinizi tanımanız gerekiyor ki ilişki devam edebilsin.

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