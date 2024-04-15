Parlementoda Konuşma Yapan Vekile Yumruklu Saldırı!
Parlementoda Konuşma Yapan Vekile Yumruklu Saldırı!
Gürcistan'da 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısının görüşmesi esnasında Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumruklu saldırı düzenlendi.
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Gürcistan'da iktidar partisinin geçtiğimiz yıl gündeme getirdiği 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısını yeniden gündeme getirmesi tepkilere neden oldu.
Söz konusu yasa tasarısının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna 'tehdit' oluşturduğunu savunan muhalefet milletvekillileri, yasanın onaylanmaması gerektiğini vurguladı.
Gürcü Hayali Partisinin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze'nin yasa tasarısını tanıtması esnasında 'Vatandaşlar' partisinin milletvekilli Aleko Elisaşvili, yasa tasarısına tepki göstererek Mdinaradze'ye yumruk attı.
Kavga nedeniyle ara verilen oturum birkaç dakika sonra devam etti.
Saldırı anı meclis kamerasına saniye saniye yansıdı. 📹
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finish him
Tövbe estağfurullah aklıma meclisteki adam tartışması geldi🤣🤣
Meclisin sadeliği?