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Parayla Mutluluk Satın Alınabiliyor mu? En Pahalı Sağlığın Değeri: Kaç Yüz Bin Dolar Eder?

Parayla Mutluluk Satın Alınabiliyor mu? En Pahalı Sağlığın Değeri: Kaç Yüz Bin Dolar Eder?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.05.2024 - 17:12

Mutluluğun parayla satın alınamadığı düşünülse de ABD'de yapılan bir araştırmaya göre mutluluğun da parasal değeri var.

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"Parayla saadet olmaz" klişesinden yola çıkarak yıllarca mutluluğun parayla satın alınmayacağını düşünsek de hepsinin bir maddi karşılığı olduğu ölçüldü.

"Parayla saadet olmaz" klişesinden yola çıkarak yıllarca mutluluğun parayla satın alınmayacağını düşünsek de hepsinin bir maddi karşılığı olduğu ölçüldü.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, parayla mutluluk olmasa da mutluluğun bir parasal karşılığı var.

Parayla daha geniş bir çevreye erişilebilirken, dostlarınızın gerçekliğinden şüphe duyabilirsiniz. Ancak arkadaşlarınızla düzenli görüşmenin maddi karşılığı yaklaşık 100 bin dolar değerinde bir mutluluk veriyor.

Parayla daha geniş bir çevreye erişilebilirken, dostlarınızın gerçekliğinden şüphe duyabilirsiniz. Ancak arkadaşlarınızla düzenli görüşmenin maddi karşılığı yaklaşık 100 bin dolar değerinde bir mutluluk veriyor.

Evlilik zenginler için daha kolay görünse de parasız birinin evlenmesi ona 100 bin dolar değerinde bir mutluluk sağlıyor.

Evlilik zenginler için daha kolay görünse de parasız birinin evlenmesi ona 100 bin dolar değerinde bir mutluluk sağlıyor.

Sağlık parayla satın alınamıyor ancak sağlıklı olmak 400 bin dolarlık biz kazanca eşdeğer mutluluk sağlıyor.

Sağlık parayla satın alınamıyor ancak sağlıklı olmak 400 bin dolarlık biz kazanca eşdeğer mutluluk sağlıyor.

Boşanmak da gelir seviyesinde fark yaratırken, maaşınızın yıllık 90 bin dolar seviyesinde azalmasına eşdeğer bir götürüsü de bulunuyor.

Boşanmak da gelir seviyesinde fark yaratırken, maaşınızın yıllık 90 bin dolar seviyesinde azalmasına eşdeğer bir götürüsü de bulunuyor.
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"Parayla saadet olmuyor" ancak parasız da olmuyor. Sizce?

"Parayla saadet olmuyor" ancak parasız da olmuyor. Sizce?
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